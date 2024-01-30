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النزاع يعود إلى الطاولة

1/30/2024 10:23:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: روتم ايزاك 30/1/2024

"لكل واحد منا، بما في ذلك أنا يوجد ما يسمى حقيبة ولادة. هذه هي الحقيبة الجاهزة لغزة من لحظة الى أخرى"، قالت نشيطة اليمين دانييلا فايس في مقابلة مع امنون ليفي قبل بضعة أيام من مؤتمر "نحتل ونستوطن قطاع غزة". وبالفعل فان المؤتمر الذي عقد يوم الأحد في مباني الأمة في القدس أثبت بأنه غير قليل من "حقائب الولادة" كهذه جاهزة في أرجاء البلاد. صحيح أنه لا توجد فيها بطانات رضاعة، حفاضات أو زيت تدليك، لكن منها أيضا تصدر رائحة تعثر وتجدد استقبالا لما سيأتي.
حملة الحقائب جاهزون، كلهم، لإقامة مستوطنات في قطاع غزة، بإسناد وزراء كبار في الحكومة ممن شاركوا في الحدث، مثل بتسلئيل سموتريتش، ايتمار بن غفير، اوريت ستروك، ماي غولان، شلومو كرعي، حاييم كاتس واسحق غولدكنوف. وزراء كبار يهتفون للترحيل في وقت الحرب وبينما لم تبرد باروكات القضاة في لاهاي.
"الهجرة الطوعية، حتى لو كانت الحرب تجعل الهجرة الطوعية وضعا يفرض على الناس إلى أن يقولوا "أريد""، كما أكد وزير الاتصالات لدولة إسرائيل، كرعي، والجمهور هتف ورقص وفرح إلى أن كدنا ننسى أن في هذا القطاع، المعنية في محافل الحكومة ،أن تجعله لؤلؤة عقارية، ما يزال يوجد مخطوفون ومخطوفات إسرائيليون. آباء وأمهات، أجداد، أطفال، نساء يتعرضون لنوع من العنف إضافي ومخيف، وكذا رضيع أشقر ابن سنة. هل يعرفون أن في هذه اللحظات هذا ما يفعله وزراء في حكومتهم؟ اذا ما ضرب لهم الحظ، فان المقاتلين سيعفونهم من مشاهدة هذا الحدث.
وبينما يمكن للمرء أن يتقيأ من هذا الحدث، فإن الحديث عن التوقيت المنفلت الذي يعرض للخطر حياة المخطوفين وعلاقاتنا الهشة مع حلفائنا يمكن أيضا أن نرى فيه وفي الخطاب حوله حدثا تأسيسيا للمجتمع الإسرائيلي. إذ لم يعد الآن مفر: المجتمع الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر يعود لينشغل بالنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وبعد سنوات طويلة أهمل فيها هذا الموضوع، عن وعي أم عن غير وعي، فإنه يعود إلى مركز الطاولة.
يشهد على ذلك تنكر عضوي الكابينت غادي آيزنكوت وبيني غانتس، اللذان شجبا المؤتمر علنا. وحتى غانتس الرسمي الذي يمتنع (عن قصد أم عن غير قصد) عن مسائل قابلة للتفجير، قرر أنه كفى. الترحيل والاستيطان للقطاع ليسا جزءا من برنامجه السياسي، وعليه فإنه سيكون مطلبا قريبا جدا، وربما الآن، أن يقول ما هو نعم في برنامجه، أي أن يعرض مذهبه في كل ما يتعلق بالنزاع. أن يعرض رؤيا. وهو ليس وحيدا: زملاؤه الزعماء أيضا، أو أولئك الذين يتطلعون لأن يكونوا هكذا، سيضطرون لأن يوجهوا نظرتهم إلى المسألة الدامية، تلك التي حتى دون أن نبحث فيها تصمم لنا الحياة، وأن يعرضوا أجندة واضحة. إذا لم يفعلوا هذا فإن الجمهور سيطالبهم منذ الآن بذلك.
لليمين المسيحاني هدف واضح يحاولون إخفاءه. العكس هو الصحيح. من اعتقد بأن هذه أجندة متطرفة تتبخر من تلقاء ذاتها، كشف بأنها لا تخاف من طريق طويلة. حان الوقت حتى لمن يؤمن بانه يجب النظر إلى الواقع ليس فقط عبر فوهة المدفع، أن يكف عن الخوف من طريق طويلة. هذه الأيام، محطمات الإيمان والروح، هي أيضا فرصة للحديث عن التحدي المركزي في المجتمع الإسرائيلي، ومطالبة الزعماء ممن يحملون "حقيبة ولادة" جاهزة من لحظة إلى أخرى، أن يقترحوا علينا مستقبلا أفضل.

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