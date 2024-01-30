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سيبقى وقت للترانسفير

1/30/2024 10:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: يوعنا غونين 30/1/2024
آلاف الأشخاص، من بينهم 27 وزيرا وعضو كنيست في الائتلاف، شاركوا أول من أمس في المؤتمر الهستيري "عائدون إلى قطاع غزة". المشاركون هتفوا للأفلام التي قال فيها الجنود بأنه في غزة لا يوجد أبرياء. واطلقوا بانفعال دعوات تؤيد الترحيل لمليوني فلسطيني وطالبوا بإقامة على الفور المستوطنات في القطاع.
الوزير غادي ايزنكوت، الذي ما يزال حتى الآن الشريك في الائتلاف لكل هؤلاء المجانين، وجه انتقادا لاذعا في اليوم التالي للمشاركين في هذا المؤتمر. الأمور محل الانتقاد كثيرة. الحديث يدور عن حدث يدعو إلى ارتكاب جرائم حرب مخيفة، ويرسخ أوهاما مسيحانية ستؤدي إلى موت الكثير من الجنود والمدنيين، ويسوق لسياسة ستحول إسرائيل إلى دولة منبوذة، وسيقضي على أي أفق سياسي، وبشكل عام تفوح منه رائحة الدليل في النقاشات القانونية في لاهاي.
ولكن ايزنكوت اختار التركيز على المهم حقا. "أهمية العمليات التي تحظى بالاتفاق الوطني الواسع". وحقيقة أن هذا المؤتمر يبرز ما يدعو إلى الانقسام بدلا من التوحد. كما يُقال، التطهير العرقي يتم القيام به باجماع واسع أو عدم فعله على الإطلاق.
حتى أن وزير التربية والتعليم يوآف كيش تحفظ من هذا الحدث لأنه "هذا ليس الوقت المناسب لذلك، يجب أن نبقى داخل خطاب موحد". ووزير الرفاه يعقوب ميرغي قال "هذه فترة حساسة جدا" و"سيكون هناك وقت لكل الطموحات الايديولوجية للجميع". هذه الانتقادات تعتبر تقريبا انتقادات ساخرة: تأييد جرائم الحرب أمر غير صحيح الآن.
هذه الردود هي الاسوأ والفارغة للتيار العام في إسرائيل: التركيز على الشكل بدلا من الجوهر. بدلا من المواجهة المباشرة مع السياسة التدميرية التي تم تسويقها في هذا المؤتمر، فإن منتقديه يفضلون الهرب إلى الأقوال الفارغة وغير المهمة، التي لا تقول أي شيء، لذلك فانها لا تعرضهم للخطر بأي شكل من الاشكال. وعندما لا يخاف طرف من الصراخ بمواقفه المجنونة بصوت مرتفع ويعرض اهداف لا اساس لها والطرف الآخر يردد بتلعثم وذعر ويحاول بجهد ملاءمة نفسه مع اجماع موهوم فان النتيجة المحتمة هي تحرك دائم للاجماع نحو الاهداف التي لا اساس لها.
عشرات السنين من الاحتلال قادت الجمهور في اسرائيل الى تطوير القدرة على الاقصاء وعلى القناعة العميقة بأن الاساس ليس هو الواقع، بل الطريقة التي نصفه بها. نحن نجحنا في ابعاد المستوطنات الى خلف جبال الظلام، واخفاء الفلسطينيين وراء الجدران والأسوار، وانكار الشوارع التي يتم شقها والميزانيات التي تسكب والتظاهر بأن كل شيء طبيعي. بعد كل ذلك ما الغريب في أنه يمكن اجراء نقاش مهذب حول التوقيت المناسب للدعوة للترانسفير أو بلورة رأي حول الاستيطان في القطاع وفقا لتأثير ذلك على الوحدة الرائعة للشعب الإسرائيلي، وليس حول حياة الـ 2 مليون شخص الذين يعيشون هناك.
الانشغال الاستحواذي بالحوار بدلا من الواقع هو أيضا بالطبع ارث بنيامين نتنياهو السياسي. رئيس الحكومة قام مع مرور السنين بتطوير القدرة على حرف انتباه الجمهور بواسطة الشعارات الفارغة والتحايل. فترة حكمه الطويلة رسخت نموذج السياسي الاسرائيلي المنتصر: يفعل الكثير ويتكلم القليل، يتخذ القرارات حسب الاستطلاعات وليس حسب السياسة، يغرق في ارضاء قاعدته بدلا من التركيز على القيادة. مع مرور الوقت الساحة السياسية تمتليء بتقليد باهت لنتنياهو (الذي اصبح تقليد شاحب لنفسه) ويبدو أن ايزنكوت يصمم على الانضمام لهم.
أسلوب نتنياهو لاخفاء الواقع خلف جبال من الكلمات والتملص الماهر من أي حسم سياسي، قادتنا إلى الكارثة. الآن بالذات المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى أشخاص لا يخشون من القول بأن المشكلة مع مؤتمر المجانين الذين يدعون الى ارتكاب جرائم حرب، ليست المس بالوحدة أو الوقت غير المناسب، بل المشكلة هي المجانين وجرائم الحرب.

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