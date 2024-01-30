السيطرة على محور فيلادلفيا

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: العقيد احتياط دافيد حاخام 30/1/2024

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء الحرب ضد حماس في القطاع، لم تسيطر قوات الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا. بتحليل عسكري – مهني لصورة الوضع في الميدان، كان يفترض باحتلال خط الحدود الذي يمتد 14 كيلو مترا، الذي يفصل بين القطاع ومصر ان يكون هدفا إستراتيجيا مهما وعظيم القيمة يفترض تحقيقه ان يكون في أولوية عالية.

ان امتناع الجيش الإسرائيلي عن السيطرة على المحور في المراحل المبكرة من الحرب، بما في ذلك في ضوء الاضطرارات حيال مصر، هو مثابة خطأ من شأنه أن يجبي من إسرائيل ثمنا باهظا في سياق الطريق. ومحاولة اصلاح ذلك في التوقيت الحالي، بينما نكون في مراحل متقدمة من الخطوة العسكرية، ستكون إشكالية جدا على التنفيذ، وبخاصة في ضوء الاحتشاد العظيم لنحو مليون فلسطيني نازح في مخيمات مؤقتة في ارجاء رفح. إضافة الى ذلك فان تواجدا إسرائيليا عسكريا على طول المحور يجب أن يكون هدفا ضروريا يلزم الحكومة بالعمل على تحقيقه في جدول زمني قصير قدر الإمكان.

اعرف محور فيلادلفيا جيدا من عهد خدمتي في قطاع غزة. تجولت على طوله مرات عديدة حتى قبل اندلاع الانتفاضة الأولى في كانون الأول 1987 وبعدها أيضا. في اثناء الانتفاضة الثانية كان محور فيلادلفيا ساحة معركة دارت فيها اعمال مكثفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي. في اعقاب التنفيذ احادي الجانب لخطة فك الارتباط في 2005، فتح المصريون معبر رفح كمعبر حركة وتجارة.

في إطار خطة فك الارتباط، اتخذت إسرائيل قرارا بنقل محور فيلادلفيا الى مسؤولية مصر. في المفاوضات بين الدولتين وقع اتفاق يسمح لمصر بان تنشر على طوله 750 من شرطة حرس الحدود. قوات الجيش الإسرائيلي اخلته نهائيا في أيلول 2005.

في الوقت الحالي تستخلص السيطرة في محور فيلادلفيا بشكل مباشر من أهداف إسرائيل في الحرب. فهي تستهدف منع واحباط محاولات محتملة لتهريب مخطوفين إسرائيليين إلى خارج القطاع، وتسليمهم إلى حماس وعناصر جهادية في سيناء. مثل هذا السيناريو الكابوسي يلقي على إسرائيل مسؤولية مصيرية لاتخاذ كل الوسائل بهدف منعه. كما تنشأ السيطرة الإسرائيلية على المحور، في اقرب وقت ممكن من الحاجة لكشف وتدمير انفاق التهريب العاملة على طوله. الى جانب ذلك فانها تستهدف منع واحباط محاولات محتملة لهروب وفرار مسؤولين كبار في قيادة حماس او نشطاء عاديين، الى خارج قطاع غزة.

تفيد تجربة الماضي بأن إسرائيل ملزمة قبل كل شيء بالاعتماد على نفسها. ولا يمكنها باي حال ان تودع الحراسة لمصالحها الأمنية الحيوية في أيدي الآخرين. من هنا يفترض تواجد لقوات الجيش الإسرائيلي كقدم على الأرض في مجال محور فيلادلفيا. واضح ان سد المحور يستوجب تنسيقا وتعاونا مع مصر، التي تعارض اليوم بشدة التواجد الإسرائيلي العسكري على طول المحور. في هذه الظروف، فان إسرائيل ملزمة بان تعمل حيال مصر في قنوات سياسية – امنية كي تصل الى تفاهمات تسمح للطرفين بالعيش المشترك في المنطقة.

في عصر ما بعد الحرب يجب على إسرائيل ان تضمن وجود سيطرة عسكرية على طول محور فيلادلفيا. هذا هدف ضروري بان كل مخطط آخر لضمان المحور من شأنه أن يسحق إنجازات الحرب ويضيعها هباء.