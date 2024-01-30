Wednesday, 31 January 2024 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثمن باهظ للصفقة

1/30/2024 10:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
بقلم: يوآف ليمور 30/1/2024

صفقة المخطوفين التي تلوح في الأفق ستثير خلافا سياسيا عميقا. فإسرائيل مطالبة بأن تدفع فيها أثمانا باهظة، ولن تعيد إلى الديار كل المخطوفين.
تتضمن الصفقة المقترحة تحرير عشرات المخطوفين – نساء، كبار في السن ومرضى. بالمقابل ستكون إسرائيل مطالبة بان تحرر آلاف السجناء الفلسطينيين (حسب مفتاح 100 سجين لكل مخطوف)، وان توافق على وقف نار طويل يمتد بالتراكم لنحو شهر ونصف والزيادة الكبيرة للمساعدات الإنسانية التي تدخل الى القطاع. السجناء الفلسطينيون الذين سيتحررون لن يكون بينهم قتلة، كما أن إسرائيل لن تتعهد بوقف القتال وبالانسحاب الكامل من القطاع. وحسب وكالة "AFP" الفرنسية، فقد أفادت حماس بانها تريد "وقف نار كامل وشامل" في غزة وانسحاب.
للصفقة المقترحة فضلان بارزان: الأول، هو انها تكسر أكثر من شهرين من الطريق المسدود في المفاوضات، وترسم مخططا لإعادة بعض المخطوفين الى الديار. والثاني، هو انها لا تمنع إسرائيل من العودة الى الهدف المركزي الثاني إلى الحرب - هزيمة حماس مثلما فعلت في نهاية الصفقة السابقة التي في إطارها تحرر 85 مخطوفا إسرائيليا.
للصفقة أيضا نقيصتان بارزتان: الأولى هي انها تطرح ثمنا أعلى بكثير لقاء كل مخطوف (في الصفقة السابقة كانت النسبة هي 3 سجناء مقابل كل مخطوف)، وتلمح بأن الثمن لاحقا سيرتفع وسيفترض تحرير سجناء مع دم على الأيدي بهدف إعادة مزيد من المخطوفين. الثانية، هي انها تترك في أيدي حماس عددا كبيرا من المخطوفين ستستخدمهم لتحقيق أهدافها – وعلى رأسها حفظ حكمها.
التصريحات مقابل الواقع
الموافقة المبدئية التي اعطتها إسرائيل للصفقة تدل على الضائقة التي علقت فيها الحكومة. بعد 116 يوما من القتال، وبخلاف الآمال، لم تتمكن إسرائيل من ان ترسم لنفسها مخططا آخر يجعل من الممكن إعادة مخطوفين احياء إلى البلاد في فترة زمنية معقولة. فالتصريحات بان الضغط العسكري يدفع قدما بقضية المخطوفين لم تسند بنتائج: عمليا مخطوفة واحدة فقط (اوري مجيدش) حررت في حملة عسكرية، بينما عدد أكبر بكثير من المخطوفين قتلوا بنار الجيش الإسرائيلي أو اعدموا على أيدي حماس. وكذا الأمل في أن في هذا الوقت يكون صفي بعض من قادة حماس قد خاب.
الى جانب الضغط الجماهيري المتزايد في إسرائيل، فان الحكومة مطالبة بان تحسم. بعد أن أوضحت المحافل المهنية في الجيش وفي الشاباك بانها ستعرف كيف تعود إلى القتال حتى في نهاية هدنة طويلة نسبيا، تقرر الدفع قدما بالصفقة. في إسرائيل واعون بانها ستعطي حماس وقتا طويلا للانتعاش وترميم البنى التحتية واطر القتال التي تضررت. ينبغي الاعتراف بان الجيش الإسرائيلي أيضا يحتاج إلى الانتعاش: قسم من الوحدات متآكلة، كما أن الآليات بحاجة إلى المعالجة. كما ستسمح الهدنة بتسريح مزيد من رجال الاحتياط وتقليص العبء الثقيل على المرافق الاقتصادية.
ستطرح الهدنة الطويلة معاضل أخرى أهمها هي مسألة إعادة سكان الجنوب الى بيوتهم. وفي ظل غياب القتال والتهديد على الجبهة الداخلية، ليس معقولا الإبقاء على عشرات آلاف الإسرائيليين في حالة لجوء لفترة زمنية طويلة بهذا القدر. هذا سيلزم الحكومة بان تتصرف بشجاعة، وان تقول للسكان بأنه يحتمل في المستقبل أيضا ستطلق صواريخ من غزة وان كان بوتيرة أقل مما في الماضي. شاذون سيبقون سكان الكيبوتسات الذي يسكنون على حدود القطاع، الذين ممن لا يخططون للعودة الى بيوتهم حتى الصيف القادم.
في اثناء الهدنة التي أحاطت صفقة المخطوفين السابقة، أوقف حزب الله النار أيضا في الشمال. معقول ان يتصرف هكذا الآن أيضا، كونه أعلن بأن حربه تأتي تضامنا مع غزة. هذا سيتيح أيضا إعادة معظم سكان الشمال إلى بيوتهم، باستثناء البلدات التي تلامس الحدود اللبنانية. يمكن لإسرائيل ان تستغل هذه المهلة الزمنية كي تحاول الوصول الى اتفاق يبعد حزب الله عن الجدار، وإذا فشلت – ان تجمع شرعية لمعركة عسكرية واسعة ضد المنظمة في المستقبل.
سشدد الصفقة المطروحة الخلاف السياسي في الحكومة وفي الجمهور. من جهة، فإن النهج الذي يقول إن للحرب ضد حماس يوجد زمن، حتى سنين، بينما زمن المخطوفين محدود وينفد باستمرار، ويجب العمل على تحريرهم فورا. بكلمات أخرى: مخطوفون الآن، حماس بعد ذلك تخوفا من أنه إذا كانت حماس الآن فلن يتبقى مخطوفون احياء بعد ذلك.
حسب النهج الثاني، من الواجب مواصلة ضرب حماس الآن، حتى تقويضها قبل قضية المخطوفين. التخوف هو أن تكسب حماس وقتا وتجمع قوة، وإسرائيل تفقد طاقة وشرعية تبقى بدون كل المخطوفين وبدون تقويض حماس أيضا. ويحتمل أن تكون مطالبة بأن تدفع في المستقبل أثمانا أبهظ أكثر.
لقد ألمح نتنياهو بنواياه حين أعطى ضوءا أخضر للفريق الإسرائيلي للتقدم إلى الصفقة. وهي ستحظى باسناد المعسكر الحمائمي في حكومته – قيادة غانتس، آيزنكون وآريه درعي – ومعارضة المعسكر الصقري بقيادة بن غفير وسموتريتش. نتنياهو سيضطر لان يناور هنا بين الالتزام الأساسي من جانب الدولة تجاه المخطوفين والتأييد الجماهيري الواسع للاتفاق، وبين إمكانية نشوء صدوع في الائتلاف على خلفية عدم استنفاد خطوات الحرب – واساسا إذا ما نفذت صفقات لاحقة تطيل الفترة الزمنية من عدم القتال، وعلى خلفية الضغط الدولي (الذي من المتوقع ان يزداد) للوصول الى توافقات على مستقبل القطاع.
الآن ستكون إسرائيل مطالبة بان توضح نواياها. سموتريتش ادعى بان في غزة سيقام حكم عسكري، ووزراء ونواب من اليمين شاركوا أول من أمس في مظاهرة تأييد عديم الذوق لإعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية في غزة.
سارع غالنت بأن يعلن بان هذا لن يحصل، وفي الولايات المتحدة اقتبسوا تصريحات لنتنياهو الذي تعهد بان ليس لإسرائيل نية الحكم في غزة.
رغم ميل إسرائيل لاستباق الشؤون السياسية الحزبية على شؤون الدولة، فانها لا يمكنها أن تتحدث بلسانين. رغبتها في أن تدفع قدما بصفقات أخرى واستئناف القتال تستوجب مناورات مركبة، وفي العالم الغربي والعربي يطالبون الآن باجوبة وبضمانات لجدية نوايا الحكومة.

MENAFN30012024000072011014ID1107789557

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث