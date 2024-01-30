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نتنياهو اليائس يغطي فشله في غزة بشيطنة الأونروا

1/30/2024 10:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يسعى "اليائس" رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، لتغطية فشله السياسي والعسكري في قطاع غزة بالعمل على "شيطنة" وكالة "الأونروا" وتأليب المانحين ضدها على حساب تهديد حياة زهاء مليوني غزي، ما أدى لانضمام دولة أخرى أمس إلى قائمة حاجبي الدعم عنها، توطئة منه لإنهاء وجودها بالمنطقة بوصفها رمزاً مُمثلاً للجوء الفلسطيني.
وعلى وقع إضراب شامل بالضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال وأحدهم على فراش المرض عند اقتحامه مشفى جنين؛ فإن "نازية" التيار اليميني الإسرائيلي تجسدت بزعيمة حركة الاستيطان بالكيان المُحتل، "دانييلا فايس"، للدعوة إلى مواصلة "حرمان سكان قطاع غزة من الطعام سيدفعهم للرحيل، ما يمهد الطريق أمامهم لإعادة بناء مستوطناتهم"، وفق رايها المتطرف.
بينما تحاول الأمم المتحدة من خلال اجتماعها الذي عقدته أمس لإقناع الدول المانحة بإرجاع تمويلها للوكالة، لما يشكل قطعه من تهديد حياة المدنيين بغزة في ظل منع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع.
وأمام انضمام نيوزيلندا أمس إلى 11 دولة غربية علقت تمويلها للأونروا عقب مزاعم إسرائيلية بتورط 12 موظفاً في عملية "طوفان الأقصى"؛ فإن المنظمات الدولية الإغاثية أكدت تأثير ذلك على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، بما يستدعي إعادة الدول التي حجبت دعمها لتفعيله إزاء العمل المهم للوكالة وشركائها لمساعدة الفلسطينيين.
وقبل نيوزيلندا، علقت 11 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، تمويل الوكالة، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، لمواصلة المساعدات.
يأتي ذلك وسط مواصلة الاحتلال لقصفه الهمجي الممعن في تدمير غزة ويُسقط المزيد من الضحايا المدنيين، وسط تحذير 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة من أن تعليق تمويل "الأونروا" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة.
وقد هاجمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الدول التي أعلنت وقف تمويل "الأونروا"، بسبب ادعاءات الاحتلال، بينما تواصل في الأثناء تسليح قوات الاحتلال على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن هذه الأسلحة تستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ونقلت المنظمة من أن قرار "التعليق" "الصادم وغير الإنساني" يعد ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة، حيث تشكل "الأونروا" بالنسبة لهم بمثابة شريان الحياة الوحيد، داعية الدول للتراجع عن قراراتها.
وبالمثل؛ عبرت منظمة "أكشن إيد" الدولية، كمؤسسة تقدم الإغاثة والدعم في غزة والمنطقة على نطاق أوسع، عن القلق العميق إزاء القرار الذي اتخذته بعض أغنى دول العالم بتعليق التمويل للوكالة، والذي سيكون بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والدول المحيطة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعاني منها ملايين الأشخاص.
وحذرت من أن قطع التمويل عن "الأونروا" سيترتب عليه أيضاً عواقب إقليمية على اللاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان والضفة الغربية، حيث تعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لللاجئين والدول المضيفة.
وفي الأثناء؛ تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 26637 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وارتكب الاحتلال 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن 215 شهيداً و300 جريح، بالتزامن مع إجباره لآلاف الفلسطينيين بغرب غزة على رحلة نزوح جديدة نحو وسط القطاع، وسط قصفه الجوي الهمجي الذي طال مختلف أنحاء غزة.
بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل، أمس، حداداً على أرواح الشهداء، محمد ايمن غزاوي، وباسل ايمن غزاوي ومحمد وليد جلامنة، الذين "اغتالتهم قوات الغدر الصهيوني في مستشفى ابن سيناء، بجنين، شمالي الضفة الغربية، بدم بارد"، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت الفصائل "الإضراب الشامل لكل مناحي الحياة، والقطاعات، الصناعية والتجارية والمصرفية، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا على يد قوات الاحتلال المجرم، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في جنين وغزة وطولكرم ".
وأوضحت وسائل الأنباء الفلسطينية، أن نحو عشرة جنود من قوات جيش الاحتلال تنكروا بلباس أطباء وممرضين، وبلباس نسوي فلسطيني، وتسللوا الى المستشفى بشكل فردي، واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.
وبارتقاء الشهداء الثلاثة؛ يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية عدوان الاحتلال على غزة، إلى 381 شهيداً.
وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف.
كما نددت حركة "حماس" بإقدام قوات الاحتلال الصهيوني على إعدام ثلاثة فلسطينيين بالرصاص داخل مستشفى ابن سينا في جنين، وأحدهم على سرير المرض، هي جريمة حرب متكاملة الأركان، واستمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني من غزة حتى جنين".

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