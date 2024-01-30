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نتنياهو يتنكر لجهود عالمية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

1/30/2024 10:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما يتواصل حراك عالمي في عدة عواصم مدفوع بدعم أميركي متواصل، قالت تصريحات لعدة مسؤولين في العالم أنه قد يفضي خلال الأيام القادمة لصفقة تبادل للأسرى، ووقف لإطلاق النار في غزة، نسف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس كل التصريحات بالقول "لن نسحب الجيش من غزة.
وزاد على نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي سيحكم القطاع عسكريا بعد الحرب.
وأضاف نتنياهو أن حكومته لن تنهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها وهي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن.
وأشار إلى أنه "نسمع تصريحات عن كل أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها ودون النصر المطلق".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، إن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار، مضيفا "سندرس الرد عليه".
وقال هنية في بيان أمس "إن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة"، مضيفا أن حماس "منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة، وتأمين إيواء النازحين".
كما أوضح أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة تقضي بإعادة الإعمار، وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين. وأفاد بأنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.
وثمن هنية دور قطر ومصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان، وقدّر موقف جنوب أفريقيا برفعها الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
كما قال إن حركة حماس تقدر دور مصر المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود الاحتلال على الحدود مع مصر وإفشال خطط التهجير، مستنكرا الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان واليمن وسورية والعراق والتهديدات المتواصلة لإيران.
وتابع أن الحركة تعتز بما يجري على جبهات المقاومة المساندة لغزة من تطورات نوعية تهدف لوقف العدوان ورفع الحصار.
وأكد أن على العالم الضغط على الاحتلال لوقف المجازر وجرائم الحرب بما في ذلك سياسة التنكيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأعرب عن استنكاره موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتعليق مساهمتها بدلا من زيادتها.
وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين (حماس) وإسرائيل، وشدد على أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في غزة.
وأضاف في تصريحات أدلى بها في واشنطن "أعتقد في الوقت الحالي أن بإمكاني القول إن التقدم الذي حققناه في الأسبوعين الماضيين يجعلنا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل أسابيع.. رأينا أن العملية برمتها كانت تعمل بشكل جيد في تشرين ثاني (نوفمبر) مما أدى إلى الإفراج عن 109 رهائن.. للأسف انهارت هذه العملية في ذلك الوقت.. وزادت حدة الحرب مما أدى إلى جعل الوضع أكثر تعقيدا".
وأكد أن قطر ليس لها نفوذ على أي طرف فيما يخص المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الرهائن، مشيرا إلى أن دور قطر هو الوساطة للتوصل لحل تفاوضي، وقال "الآن دورنا الأساسي كوسطاء هو بذل ما بوسعنا للتوصل إلى حل متفاوض عليه يعيد الأسرى سالمين إلى بيوتهم وأيضا يؤدي إلى وقف قصف غزة وقتل المدنيين.. نحن نرى الأرقام ترتفع بشكل مأساوي.. ونرى أن ما يحدث في غزة لا يؤدي إلى إعادة الرهائن".
وأضاف أنه يجب التركيز على إحلال الهدوء في قطاع غزة باعتباره أمرا أساسيا في طريق خفض التصعيد في المنطقة، وقال "نحن لا نشجع أي هجمات على أي بلد في منطقتنا، ونعتقد أن أولئك الذين يشنون هجمات يجب أن يُحاسبوا. نحن ندعو دائما إلى خفض التصعيد واحتواء الوضع. منطقتنا لا يمكن أن تتعامل مع تصعيد إضافي. يتعين علينا التركيز على إحلال الهدوء في قطاع غزة وهو أمر أساسي لخفض التصعيد في المنطقة".
وأجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن. وقالت الخارجية القطرية إن الطرفين استعرضا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وناقشا آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد.
وأكد بلينكن أن قطر تقوم بدور مهم في الوساطة، وأوضح أنه ناقش مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجهود المستمرة لإطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى هدنة موسعة، واعتبر أن الاقتراح المطروح بشأن صفقة تبادل جديدة "قوي ومقنع"، وتحدث عن توافق كبير بين الدول المعنية على قوته.
من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أهالي الأسرى بعد اللقاء الذي جمعهم مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن، أنهم أوضحوا موقفهم بأنه يجب على جميع الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين إلى ذويهم.
وفي كيان الاحتلال، عقد مجلس الحرب جلسة في وقت متأخر من مساء أول من أمس ناقش خلالها تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الاجتماع عقد بعد عودة رئيس الموساد ديفيد برنيع من اجتماع باريس الذي شاركت فيه إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مباحثات باريس تناولت خطة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مراحل، ونقلت عن مصدر قوله إن الحاضرين في الاجتماع ناقشوا وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي، على أن تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
من جانبها، كشفت صحيفة "هآرتس" عن اقتراح وساطة "مبدئي" لم يتم تقديمه بعد إلى حركة حماس، يتضمن إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، على أن تشمل مجموعة الرهائن النساء والرجال الأكبر سنا، والمرضى أو المصابين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، أن المقترح "بحث بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر"، مضيفة أنه رغم تحقيق تقدم في هذا الشأن خلال اجتماع باريس فإن "الفجوات ما بين موقفي إسرائيل وحماس ما تزال كبيرة".
ولفتت إلى أن "إسرائيل تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام صفقة الرهائن، في حين تريد حماس وقفا طويل الأمد لإطلاق النار يتضمن ضمانات لسلامة قادتها".
وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.-(وكالات)

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