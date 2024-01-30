وليام بيرنز: لم أشهد أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، إنه لم يشاهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم، مؤكدا أن مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط قائمة.
وأضاف بيرنز في مقال نشره في مجلة فورين أفيرز، أن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران، قائلا إن نظام إيران مستعد للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديه.
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