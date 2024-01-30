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وليام بيرنز: لم أشهد أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم

1/30/2024 10:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، إنه لم يشاهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم، مؤكدا أن مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط قائمة.
وأضاف بيرنز في مقال نشره في مجلة فورين أفيرز، أن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران، قائلا إن نظام إيران مستعد للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديه.

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