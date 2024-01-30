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ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

1/30/2024 10:23:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة تقرير خاص - (الإيكونوميست) 4/1/2024
روش هانيكرا** - تصنع شمس الشتاء الساطعة التي تلهو فوق الكهوف في المنحدرات المليئة بالثقوب والمناظر المطلة على البحر الأبيض المتوسط مشهدا شاعريا. ومع ذلك، ألقِ نظرة أوثق على المشهد السلمي ظاهريا من النقطة حيث تلتقي حدود إسرائيل مع لبنان بالبحر، وسوف تجد التهديد كامناً. ثمة زوارق الدورية البحرية تتسكع بالقرب من الشاطئ، ومدافعها متأهبة. وقد أصبحت منطقة الجذب السياحي الشهيرة عادة مهجورة إلا من المركبات العسكرية المدرعة. وتكشف رحلة قصيرة بالسيارة إلى أعلى سفح الجبل المشجَّر إلى الجنوب من السياج الحدودي، عن العشرات من المواقع العسكرية المموهة، حيث ينتشر الجنود المظليون التابعون للجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)؛ اليوم الذي شنت فيه حركة "حماس" الفلسطينية هجومًا مدمرًا مفاجئًا على المجتمعات الإسرائيلية وقواعد الجيش في الجنوب.
وعلى الرغم من الهدأة التي تلف المشهد، تتصاعد بسرعة مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، الحزب السياسي والميليشيا اللبنانية المدعومة من إيران، خاصة منذ انفجار 2 كانون الثاني (يناير) الذي ضرب حي "الضاحية" في بيروت، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله". وأدى الانفجار، الذي نُسب إلى غارة إسرائيلية نُفذت بطائرة من دون طيار، إلى مقتل صالح العاروري، أحد كبار قادة "حماس"، والذي كان مقربًا من إيران، بالإضافة إلى عدد من القادة الآخرين. وقد رد "حزب الله" بقوله إن عملية القتل لن تمر بلا "عقاب" وإنه "يضع إصبعه على الزناد". وحتى قبل هذه الضربة، كان بعض المسؤولين الأوروبيين قد أعربوا عن قلقهم من احتمال اشتعال الجبهة في غضون أيام أو أسابيع.
كان مما زاد من منسوب التوتر وانعدام اليقين وقوع انفجارين في 3 كانون الثاني (يناير) في مدينة كرمان الإيرانية، واللذين أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص بالقرب من قبر قاسم سليماني. وكان العديد من الضحايا قد تجمعوا لإحياء ذكرى قائد "فيلق القدس"؛ جناح العمليات الخارجية في "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني"، الذي اغتيل في غارة أميركية قبل أربع سنوات. ووجهت إيران أصابع الاتهام أولاً إلى "الإرهابيين" ثم ألقت باللوم على أميركا وإسرائيل وحملتهما المسؤولية عن التفجيرات الأخيرة.
ارتفعت مخاطر اندلاع الحرب على الحدود اللبنانية أول الأمر في الساعات والأيام التي أعقبت هجوم "حماس" على إسرائيل التي كانت تخشى أن ينفذ حليف "حماس"؛ "حزب الله" اللبناني، ضربة مماثلة. وتم إرسال مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في ذلك اليوم إلى الشمال. وبحلول الليل، كان قد تم نشر فرق كاملة بالقرب من الحدود مع لبنان المعروفة باسم "الخط الأزرق".
وكان كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الدفاع، يوآف غالانت، يفضلون شن هجوم استباقي وقائي على "حزب الله". وظل ذلك الاحتمال في الميزان إلى أن انضم بيني غانتس، الجنرال الأكثر واقعية وزعيم حزب وسطي الآن، إلى الحكومة في 11 تشرين الأول (أكتوبر). كما لعبت مطالبات الرئيس الأميركي جو بايدن بضبط النفس، وقيامه بنشر مجموعة هجومية من حاملات الطائرات قبالة سواحل لبنان، دوراً في إقناع الإسرائيليين بالانتظار. وفي زيارة قام بها إلى إسرائيل يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر)، أصدر بايدن تحذيرًا. وقال: "إلى أي دولة أو أي جهة معادية أخرى تفكر في مهاجمة إسرائيل. لا تفعلوا. لا تفعلوا. لا تفعلوا".
كان ما تلا ذلك عبارة عن سلسلة مميتة من الضربات والضربات المقابلة، حيث أطلق "حزب الله" الصواريخ والطائرات من دون طيار كل يوم على أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية، في حين شنت إسرائيل هجمات مضادة. وفي أغلب الأحيان، ضرب الجانبان أهدافًا قريبة من الحدود، في امتثال لقواعد الاشتباك الضمنية التي وضِعت على مر السنين. وفي إسرائيل ولبنان فر عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق القتال، وتحولت مدن مثل شلومي وكريات شمونة في إسرائيل إلى مدن أشباح. وعلى مدى ثلاثة أشهر، فقد "حزب الله" أكثر من 146 من مقاتليه، بينما قتلت صواريخه 15 إسرائيلياً. كما قُتل ثلاثة صحفيين من الجانب اللبناني.
ثمة سابقة لهذا الوضع. في العام 2006، شن "حزب الله" غارة عبر الحدود، حيث هاجم دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، مما أسفر الهجوم عن مقتل خمسة جنود وقام باختطاف جثتين. وسرعان ما تصاعد ذلك الاشتباك إلى حرب استمرت 34 يومًا قصف فيها الجانبان بعضهما بعضا. وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق داخل لبنان، لكن "حزب الله" قاومها بضراوة حتى وصلت إلى طريق مسدود محرج. وكان لبنان هو الأكثر معاناة، حيث قُتل أكثر من ألف مدني وألحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
يصر "حزب الله" على تعريف نفسه بأنه حركة "مقاومة"، وقام ببناء ترسانة هائلة تضم حوالي 150 ألف صاروخ. وتتميز بضع مئات من هذه الصواريخ بطول المدى والدقة اللازمتين لضرب أي مكان في إسرائيل. ويتباهى الحزب بأن لديه ما يصل إلى 100 ألف مقاتل (العدد الفعلي ربما يكون نصف هذا العدد)، وقد اكتسب العديد من هؤلاء المقاتلين خبرة قتالية حديثة في سورية، حيث قدم الحزب الدعم لنظام بشار الأسد طوال عقد من الحرب الأهلية.
اكبح جماح نفسك
تشكل هذه أسبابًا قوية تدفع إسرائيل إلى تجنب الانخراط في حرب شاملة، ولكن، في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته "حماس"، أصبح بعض كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أن بلدهم لا يمكنه السماح ببقاء مثل هذه التهديدات على حدوده. ويرى هؤلاء المسؤولين أن على إسرائيل أن تأخذ زمام المبادرة -خاصة وأن "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" قد تم تدريبها على مهاجمة الأراضي الإسرائيلية بالتكتيكات نفسها التي استخدمتها "حماس" في هجومها على المجتمعات الإسرائيلية وقواعد الجيش في غلاف غزة.
يقول متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جيش الدفاع الإسرائيلي "يخوض حرباً بالفعل"، على الرغم من قوله: "إننا ما نزال في وضع دفاعي في هذه المرحلة". ويلاحظ القادة البلدات الفارغة والكيبوتسات القريبة ويقولون إن المهمة بالنسبة لهم "لن تكتمل طالما أن مدنيينا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسلام وطالما أن 'حزب الله' ما يزال هنا على الحدود". والجنود الإسرائيليون، المنشغلون حاليا بتحديد مواقع فرق صواريخ "حزب الله" وتدميرها من بعيد، مستعدون للانتقال إلى الهجوم.
يقول مسؤولون غربيون إن لدى جيش الدفاع الإسرائيلي القدرة العسكرية لفتح جبهة ثانية حتى أثناء استمرار الحرب في غزة، وتطويق مواقع "حزب الله" بالقرب من الحدود بسرعة في غضون ساعات. وعلى الرغم من أن اندلاع حريق أوسع نطاقاً بدا في بعض الأحيان أمراً لا مفر منه، إلا أن الجهود المبذولة لنزع فتيل الوضع ما تزال مستمرة. وقد سحب "حزب الله" مقاتليه من المواقع الواقعة على السياج الحدودي مباشرة إلى مواقع تبعد حوالي 2-3 كيلومترات عن الحدود. وقد يكون هذا مجرد تراجع تكتيكي، ولكنه يشكل أيضاً إشارة إلى الإسرائيليين والأميركيين بأن الحزب يريد تجنب الحرب. وفي الوقت نفسه، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتخفيض حجم قواته بشكل طفيف، على الرغم من أنها ما تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). ويبدو الإسرائيليون مستعدين للهجوم في أي لحظة.
لدى كلا الجانبين أسباب مقنعة لتجنب التصعيد. من جهة، تخوض إسرائيل حملة دامية على الأرض في غزة، وقد فقدت نحو 1.400 مواطن وجندي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). ومن جهة أخرى، يعلم "حزب الله" أنه لن يكسب شعبية من خلال دعوة إسرائيل إلى الانتقام، خاصة وأن العديد من اللبنانيين يتذكرون الدمار الذي خلفته الحرب في العام 2006 ويشاهدون الدمار الذي لحق بغزة -حيث قُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين. أما إيران، التي شهدت قيام إسرائيل بتدمير جزء كبير من قدرات "حماس" العسكرية، فإنها تبدو غير راغبة في تبديد استثماراتها في "حزب الله" الذي يشكل رادعاً لأي هجوم إسرائيلي ممكن على المنشآت النووية الإيرانية.
مع ذلك، تعكف إيران على توظيف وكلائها بحريّة في أماكن أخرى في المنطقة من أجل إبقاء إسرائيل في حالة توتر. وقد أطلقت الميليشيات التي تدعمها إيران صواريخها على إسرائيل من سورية واليمن، بينما تقوم بمهاجمة القوات الأميركية في العراق. كما قام الحوثيون، الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، بتعطيل التجارة العالمية بشن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر. وتحاول قوة عمل بحرية دولية بقيادة الولايات المتحدة حراسة السفن المبحرة عبر مضيق باب المندب، وهو طريق رئيسي يمر قرب اليمن ويؤدي إلى قناة السويس. لكن خطوط الشحن الرئيسية أصبحت تغير مساراتها لتدور حول جنوب أفريقيا، مما يؤدي إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة. وقد أسقطت السفن الغربية عددًا من صواريخ الحوثيين وأغرقت لهم عدة زوارق صغيرة.
ومع ذلك، تجد أميركا صعوبة في الحفاظ على انتشارها الكبير في المنطقة، الذي ساعد على إخماد الأعمال العدائية. وفي الأول من كانون الثاني (يناير)، قالت الولايات المتحدة إن مجموعة حاملة طائرات ستعود إلى قاعدتها، على الرغم من أن مجموعة أخرى ما تزال تتواجد في المنطقة المجاورة، بالإضافة إلى قوة من مشاة البحرية قوامها حوالي 2.000 جندي. ومع ذلك، تخشى إسرائيل من أن قدرتها على ردع إيران أو "حزب الله" عن مهاجمة إسرائيل ستتضاءل مع قيام الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة.
كان رد إسرائيل هو محاولة تفكيك قدرات وكلاء إيران من دون إثارة رد فعل عنيف أوسع نطاقًا. في 25 كانون الأول (ديسمبر)، أدت غارة جوية يكاد يكون من المؤكد أنها هي التي شنتها بالقرب من دمشق إلى مقتل راضي موسوي، وهو ضابط برتبة عميد في "قوة القدس" الإيرانية. وقد عمل موسوي لسنوات عديدة كحلقة وصل بين "الحرس الثوري الإيراني" و"حزب الله" اللبناني والجماعات المسلحة الإيرانية الأخرى في المنطقة.
تحاول الأطراف الخارجية تهدئة الوضع على الحدود اللبنانية. وفي سياق هذه الجهود، قام مستشار مقرب من الرئيس بايدن بزيارة إسرائيل ولبنان بشكل متكرر في محاولة للتوسط في اتفاق يكون من شأنه نزع فتيل الوضع المتوتر. وقد يكون الأساس لهذا الاتفاق هو قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي صدر في نهاية الحرب بين الطرفين في العام 2006. ومن المفترض أن يبقي هذا القرار قوات "حزب الله" إلى الشمال من نهر الليطاني الذي يمتد بموازاة الحدود تقريبًا، على بعد حوالي 29 كيلومتراً إلى الشمال. لكن الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، (اليونيفيل)، المكلفة بتنفيذ القرار، فشلا في القيام بذلك.
ولكن، توقفوا عن حفر الأنفاق
تدعي إسرائيل أنه منذ العام 2006 قام "حزب الله" بوضع المئات من منصات إطلاق الصواريخ في المباني المدنية في جميع أنحاء جنوب لبنان، في تحد لقرار الأمم المتحدة. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2018، كشف الجيش الإسرائيلي عن ستة أنفاق عابرة للحدود حفرها "حزب الله" استعدادًا لهجمات مستقبلية. كما أنشأ "حزب الله" نقاط مراقبة على طول الحدود تحت ستار مجموعة واجهة بيئية تسمى "أخضر بلا حدود". وقد تعرضت العديد من هذه المناطق للقصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).
ولا تساعد السياسة المختلة وظيفيًا في لبنان على إجراء محادثات. ليس للبلاد رئيس منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وتديرها منذ ذلك الحين حكومة تصريف أعمال. ومع ذلك، فإن التوصل إلى نوع ما من الاتفاق ليس مستحيلاً. في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، اتفقت إسرائيل ولبنان على ترسيم حدودهما البحرية للسماح باستكشاف واستغلال حقول الغاز البحرية في منطقة ادعى كل منهما أنها تنتمي إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
وعلى الرغم من أن القادة على كل جانب يُطلقون تصريحات طنانة، إلا أنهم أثبتوا في الواقع أنهم حذرون. وقد مارس بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، ضبط النفس منذ فترة طويلة في رد فعله على الهجمات عبر الحدود. وبدا حسن نصر الله، زعيم حزب الله لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان والحليف الأقوى لإيران في المنطقة، متردداً في إثارة حرب أخرى بعد أن أخطأ في تقديره بأن إسرائيل لن ترد بقوة على غارة "حزب الله" عبر الحدود في العام 2006.
وتتلخص مقامرة إسرائيل في المراهنة على أنه سيظل حذراً، حتى في بينما تقوم بمهاجمة زعماء حماس في لبنان، وأنه يفضل سحب قواته عبر نهر الليطاني بدلاً من المجازفة بخسارة هذه القوات في هجوم إسرائيلي. ويقول أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين: "يستطيع نصر الله احتواء هذا. ما يزال الخيار بيده".

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: It is possible that another war could break out on the Israeli-Lebanese border

هامش المترجم:
**روش هانيكرا: هو كيبوتس يقع في شمال فلسطين المحتلة، يقع على ساحل البحر المتوسط بالقرب من كهوف روش هانيكرا والحدود مع لبنان. وهو وجهة سياحية مشهورة.

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