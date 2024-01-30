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فلسطين أقل من الصفر

1/30/2024 10:23:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هـ. أ. هليير* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 26/1/2024
تفكر الولايات المتحدة في منح الفلسطينيين دولة تفتقر إلى المقومات السيادية للدولة. وهذا الأمر لن ينجح.
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في الأسبوع قبل الماضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل لمناقشة خطة أخرى تُضاف إلى قائمة الخطط السابقة حول مرحلة ما بعد الصراع في غزة، والتي تقترح مسارا نحو إقامة "دولة فلسطينية". وفي واشنطن، أصر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بدوره، على أن إنشاء دولة فلسطينية هو السبيل للمضي قدما. وعندما ووجِه بواقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض مفهوم قيام دولة فلسطينية، شدد بايدن على أن نتنياهو لا يعارض جميع نماذج حل الدولتَين مع الفلسطينيين- وفي إصرار بايدن تكمن المشكلة.
يشكل موقف نتنياهو تجاه قيام دولة فلسطينية امتدادا لتكتيك قديم يعتمده حول هذه المسألة، والذي يتمثل في تقديم نفسه أمام الرأي العام الإسرائيلي على أنه القائد الوحيد القادر على مواجهة الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة من أجل إقامة هذه الدولة. لكن ما تبين بوضوح شديد هو أنه ليس هناك ضغط حقيقي يمارَس على إسرائيل. وأن ما تفعله واشنطن ببساطة هو التعبير عن الخيارات التي تفضلها. أما الضغط، فيعني أن تستخدم واشنطن أدوات النفوذ التي تمتلكها، سواء ورقة المساعدات لإسرائيل أو أشكال الدعم الأخرى، للتأثير عليها. ولا يبدو هذا واردا على الإطلاق.
مع ذلك، يستمر بايدن في تقديم حل الدولتين على أنه خيار قابل للتحقيق، لأن البديل -أي الاعتراف بواقع الدولة الواحدة- هو شيء لا تستسيغه واشنطن. ولذلك، بدأ الرئيس الأميركي باقتراح أشكال أخرى من "الدولة" قد تتمتع بحظوظ أكبر في إقناع إسرائيل، ومن ضمنها إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. وعلى سبيل المثال، أشار بايدن، في تصريحات أدلى بها مؤخرا، إلى أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست لديها جيوش خاصة بها.
ولا شك في أن بايدن محق في هذا الصدد. ثمة بالفعل دول أعضاء في الأمم المتحدة من دون جيوش. لكن هذه الدول تتشارك جميعها مجموعة من الخصائص المحددة. في العادة، تكون دولة أخرى قد وافقت على الدفاع عنها ضد العدوان الخارجي. وعلى سبيل المثال، لا تمتلك أندورا جيشا وطنيا، لكنها أبرمت معاهدات دفاعية مع إسبانيا وفرنسا. وتشكل ميكرونيزيا مثالا آخر، لكن مسؤولية الدفاع عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة. وتعتمد جمهورية ناورو، مثلا، على أستراليا. ولدى بضع عشرات من الدول أيضا ترتيبات مماثلة. وقد تتخذ المعاهدات الدفاعية كذلك شكل علاقة دفاع إقليمي، وربما يكون أشهرها نظام الأمن الإقليمي بين دول منطقة البحر الكاريبي ودول أميركا الجنوبية. ويعتمد نجاح ذلك النموذج على وجود روابط وثيقة بين الدول الأعضاء وداعم خارجي قوي.
قد يجادل البعض بأن هذه كلها سوابق تدعم قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومسلوبة السيادة كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن هذه السوابق جميعها لا تنطبق في هذه الحالة. تصر إسرائيل على "بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن"، أي بتعبير آخر، على أي منطقة قد تقع ضمن الحكم الذاتي الفلسطيني. وهذا يعني أن تكون إسرائيل قادرة على الدخول عسكريا إلى هذه الأراضي متى تشاء، من دون الحصول على موافقة الفلسطينيين. ولا ينطبق هذا الوضع فعليا على أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا يشبه معاهدة الأمن الإقليمي بين دول الكاريبي وأميركا الجنوبية. فالتحدي الأمني الأساسي للفلسطينيين هو إسرائيل في حد ذاتها. وسيكون الأمر في هذه الحالة أشبه بالقول إن على أوكرانيا إبرام اتفاقية أمن إقليمي مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.
وهكذا، لا ينطبق أي من السوابق المذكورة حقا في هذه الحالة. لكن هناك سابقتين لهما بعض الخصائص المألوفة، إحداهما في أوكرانيا، والأخرى في جنوب أفريقيا. في العام 2014، أعلنت روسيا عن إنشاء "جمهوريتَي" دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، وضمت في الوقت نفسه شبه جزيرة القرم. وعلى المستوى الهيكلي، يشبه ذلك تماما ما تحاول إسرائيل فعله، أي ضم أراض في أجزاء من الضفة الغربية، والسماح بـ"حكم ذاتي" في أماكن أخرى من الأراضي المحتلة. وقد نظر المجتمع الدولي بريبة إلى الخطوات التي اتخذتها روسيا في دونيتسك ولوغانسك باعتبار أنها أشبه بجهود لإضفاء الشرعية على الاستيلاء غير القانوني على الأراضي. لكن الواقع هو أن رؤية إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الدولة الفلسطينية المحتملة لا تختلف كثيرا، حيث لا يبدو إنشاء دويلة فلسطينية منزوعة السيادة سوى مسعى لإضفاء الشرعية على الاحتلال.
أما السابقة الثانية، فهي بوفوتاتسوانا التي كانت من البانتوستانات في جنوب أفريقيا (أي "الأوطان" أو ما يمكن تسميته بـ"المحميات" في السياق الأميركي)، التي منحها نظام الأبارتايد حكما ذاتيا. وقد احتفظ الجنوب أفريقيون بالسيادة، لكن بوفوتاتسوانا (التي كانت مجزأة جغرافيا) مثلت حلا لمسألة توفير "الحكم الذاتي" مع الحفاظ على نظام الأبارتايد في بقية جنوب أفريقيا.
إذا ما تصورا لما قد يكون نتنياهو على استعداد لقبوله طوعا كـ"دولة" فلسطينية، وهو ما يراه بايدن بوضوح خيارا، فإن ما ينشأ لن يحتوي على عناصر الدول الأعضاء الحالية في الأمم المتحدة، وإنما على عناصر من المخططات سيئة السمعة التي طبقتها روسيا في عهد بوتين، وجنوب أفريقيا في ظل نظام الأبارتايد. وقد يلقى ذلك قبول المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن من غير المرجح أن يكون مشروعا ناجحا للفلسطينيين، وهم السكان الخاضعون للاحتلال، ولا للدول العربية التي تتطلع إسرائيل إلى تطبيع العلاقات معها.
منذ أكثر من 20 عاما، تقدمت المملكة العربية السعودية بمبادرة السلام العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية بالإجماع في العام 2002، وتعهدت الدول العربية بموجبها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إنهاء احتلالها للأراضي العربية وإقامة دولة فلسطينية. وبعد أن كررت هذه الدول منذ ذلك الحين أن التطبيع مطروح على الطاولة مقابل ثمن أقل بكثير مما كان عليه قبل 20 عاما، أصبح المطلوب اليوم مجرد "مسار" يؤدي إلى دولة فلسطينية.
لكن الجزء الصامت من هذا الوضع ربما يكون ما قاله بصوتٍ عالٍ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. ففي حين أن طريقة تعاطي إدارة بايدن مع المسألة معقدة، لأن هذه الإدارة تسعى إلى إنجاز شيء ما بالشراكة مع الإسرائيليين الذين يحددون "الوسيلة الأفضل لضمان أمن إسرائيل"، قال بوريل بمنتهى الصراحة إن الدولة الفلسطينية قد تحتاج إلى أن "تُفرَض من الخارج" من دون موافقة إسرائيل.
يبقى احتمال حدوث ذلك في الوقت الراهن مشكوكا فيه، بل إن الأمر الأبعد احتمالا هو نجاح ترتيبات قد تقبلها إسرائيل طوعا لتهدئة شعب يسعى إلى تحقيق السيادة وإنهاء الاحتلال العسكري. وفي غضون ذلك، تستمر إسرائيل في تحويل غزة إلى أرض غير مأهولة وغير قابلة للسكن، فيما تبقى محكومة من ائتلاف يضم عناصر يمينية متطرّفة تسعى علانية إلى تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة. وقد لا توافق الولايات المتحدة على مثل هذه السياسات، إلا أنها ما لم تكن مستعدة لاستخدام نفوذها لإرغام إسرائيل على تغيير اتجاهها، فإن أي نقاش عن دولة فلسطينية سرعان ما سيصبح غير ذي جدوى.

‏*الدكتور هـ. أ. هيلير Dr. H.A. Hellyer: باحث غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. وهو زميل مشارك أول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن في لندن، وزميل في جامعة كامبريدج.
*نشر هذا المقال بالإنجليزية تحت عنوان: A Palestine Less Than Zero

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