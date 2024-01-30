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إعلام عبري: مقتل 3 جنود في معارك غزة

1/30/2024 10:23:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة بمقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك أمس بقطاع غزة.
ونشرت وسائل الإعلام أسماء الجنود القتلى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن مقتل أحد جنوده في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

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