إعلام عبري: مقتل 3 جنود في معارك غزة

إعلام عبري: مقتل 3 جنود في معارك غزة
التاريخ
1/30/2024 10:23:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة بمقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك أمس بقطاع غزة.
ونشرت وسائل الإعلام أسماء الجنود القتلى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن مقتل أحد جنوده في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.
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