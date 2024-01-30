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واشنطن: نريد أن نرى تغييرات جوهرية قبل استئناف تمويل أونروا

1/30/2024 10:23:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء إنّ واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة لهم صله بعملية طوفان الأقصى.
ورحبت غرينفيلد بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطة وكالة الغوث "أونروا".
وقالت "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص، مثل هؤلاء الأفراد (12)، حتى تتمكن أونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه".
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية عدة دول إلى وقف التمويل للوكالة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى الثلاثاء قلقه بشأن "الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع" في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة سيغريد كاج.
رويترز

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