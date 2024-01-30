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لا هدن مؤقتة..تفاصيل ورقة المفاوضات الجديدة التي تسلمتها حماس

1/30/2024 10:23:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف مصدر في حركة "حماس"، الثلاثاء، عن وجود "تقدم في مفاوضات وقف اطلاق النار، على أن تكون هذه مقدمة لنقاط أخرى أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والشروع في صفقات تبادل للأسرى بين حكومة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة".
وقال المصدر لوسائل إعلام فلسطينية، إن "حماس تريد إنهاء العدوان وعدم عودة الاحتلال إليه تحت أي ظرف"، مؤكدا أنه "لا هدن مؤقتة".
وأضاف أن "هناك تقدما نسبيا، لكن من الصعب القول إن الأمور في نهايتها، فقد وصلتنا الورقة الجديدة وهي في مرحلة النقاش الداخلي الآن".
كما كشف أيضا، أن "وساطة مصر وقطر توحدت في وساطة واحدة بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا جعل الأمور أفضل من ذي قبل، لكن ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض".
وكانت جهات مطلعة على سير المفاوضات قالت في وقت سابق إن "الأمر يتعلق ببعض الصياغات والتفاصيل المرتبطة بمراحل الاتفاق المعروض على حركة حماس، والتي تم تداولها في اجتماع باريس الذي ضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز (الموساد) ديفيد برنيع، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل".
ووفق المتوفر من المعلومات، فإن"حركة حماس أبدت ملاحظة بشأن تعديل في مضمون المراحل المقترحة، إذ تمسكت بألا يتم إطلاق سراح العسكريين والجنود الذين أسروا من داخل الوحدات العسكرية، إلا في المرحلة الأخيرة (الثالثة) التي تتضمن اتفاقاً بشأن تفعيل وقف شامل لإطلاق النار، يتبعه خروج القوات الإسرائيلية من القطاع، ومن ثم إطلاق مفاوضات حول هدنة طويلة الأمد".
ويتضمن المقترح الذي طُرح في اجتماع باريس وتسلمته الحركة من الوسطاء في مصر وقطر، ثلاث مراحل لإطلاق الأسرى، "الأولى إطلاق سراح 3 نساء في سن الاحتياط، وكبار السن ما فوق الستين عاما، والمصابين في حالة حرجة، على أن تشمل المرحلة الثانية منه، إطلاق سراح العسكريين والجنود، فيما تشمل المرحلة الثالثة تسليم حماس جثامين الأسرى الذين سقطوا في حوزتها عقب السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما تعترض عليه حماس، إذ تشترط في حال التوصل إلى اتفاق نهائي إرجاء إطلاق العسكريين للمرحلة الثالثة والأخيرة".
بدورها، حددت "حماس" 3 مبادئ رئيسية وهي: "وقف إطلاق النار ورفض فكرة الهدنة، وإعادة الإعمار بدون قيود، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل"، وفق المصادر.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قال إن قيادة الحركة "تلقت الدعوة لزيارة القاهرة"، من أجل "التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور".
وأوضح أن "الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و637 شهيدا، وإصابة 65 ألفا و387 شخصا، في آخر إحصائية معلنة الاثنين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

MENAFN30012024000072011014ID1107789547

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