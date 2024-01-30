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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد

1/30/2024 10:23:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة.
وأفاد مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، لافتة إلى ان مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.
وأشارت المصادر إلى أن خمس آليات عسكرية اقتحمت مخيم عسكر الجديد، وداهم جنود الاحتلال منزل جاسر الشوبكي، ونصبوا القناصة على سطح عمارة الشوبكي في المخيم، وسط مواجات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

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