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أميركا: إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون

1/30/2024 10:23:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الأميركي فجر الأربعاء أن الحوثيون أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه تم إسقاط الصاروخ الحوثي، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.

وجاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأميركي: "في 30 يناير، في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. تم إسقاط الصاروخ بواسطة USS Gravely (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
والثلاثاء كان المتحدث باسم الحوثيين، محمد العاطفي، قد أكد استعداد الميليشيا "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون بتهديد الملاحة الدولية بشن هجمات على سفن تبحر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
رداً على ذلك، شنت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية ضربات على أهداف للحوثيين في عدة مدن يمنية، منها صنعاء والحديدة.

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