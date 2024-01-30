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إنترسبت: القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

1/30/2024 10:23:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت وثائق عسكرية أن الجيش الأمريكي كان مستعداً لاحتمال مشاركة القوات الأمريكية المتمركزة في العراق في الحرب البرية الإسرائيلية على غزة على الرغم من وعود الرئيس جو بايدن المتكررة بعدم إرسال قوات إلى المنطقة، وفقاً لما ذكره موقع“انترسيبت”.
وتصف مذكرة صادرة عن أفراد في القوات الجوية الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، حصل عليها موقع“إنترسيبت” الأوامر العسكرية بالبقاء“على أهبة الاستعداد للانتشار الأمامي لدعم القوات في حالة تورط الولايات المتحدة على الأرض في حرب غزة.
ووفقا لوثيقة منفصلة خاصة بالموظفين، فإن الأمر الاحتياطي يتعلق بالأفراد الذين تم نشرهم العام الماضي في العراق.


وفي حين أن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأمريكي في الحرب وشيك، إلا أن مذكرة يناير هي أحدث إشارة إلى استعدادات البنتاغون لدعم إسرائيل في أعقاب عملية“طوفان الأقصى”. وبعد أيام من الهجمات، ورد أن الجيش الأمريكي وضع 2000 جندي على أوامر الاستعداد للنشر للحصول على دعم محتمل لإسرائيل، وإن كان من الدول المجاورة – وهي أوامر تم تأكيدها من خلال وثيقة شراء حصل عليها الموقع.
ولم تستجب وزارة الدفاع لطلب التعليق على مذكرة الموظفين بشأن الاستعداد للمشاركة البرية، لكن البيت الأبيض أكد في الماضي أن دعمه لإسرائيل في حرب غزة لن يشمل نشر قوات برية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض:“لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أمريكية على الأرض في القتال في إسرائيل”.“ولكن كما قلنا أيضًا، لدينا مصالح أمنية وطنية كبيرة في المنطقة”.
وبعد يومين من تصريحات كيربي، شارك البيت الأبيض عن غير قصد صورة للرئيس جو بايدن في إسرائيل وهو يقف إلى جانب أعضاء وحدات العمليات الخاصة الأمريكية السرية، قبل أن يحذفها بسرعة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أن أفراد العمليات الخاصة الأمريكية كانوا في إسرائيل للمساعدة في جهود إنقاذ الرهائن.
توفر الوثائق التي تم الحصول عليها تذكيرًا صارخًا بالوجود العسكري الأمريكي المنتشر في الشرق الأوسط، مع نشر الأفراد في المناطق التي يعتقد العديد من الأمريكيين أن المهمة انتهت فيها منذ فترة طويلة – ومدى سرعة إعادة استخدام هذه الأوامر في صراعات جديدة.
وتشمل السجلات، على سبيل المثال، أفرادًا تم نشرهم في العراق لدعم عملية العزم الصلب، وهو الاسم الذي يطلقه الجيش الأمريكي على الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وعلى الرغم من طرد داعش من معاقله الأخيرة قبل سنوات، إلا أن الحرب لا تزال مستمرة، مما يوفر الأساس القانوني لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسوريا .

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