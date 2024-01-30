(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في ظل ظروف عدم اليقين التي نعيشها وتذبذب المساعدات والمنح وتأثيرها السلبي على استقلال قرارنا السيادي، بجانب تأثر عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين في الخارج والاستثمار الأجنبي بالظروف الجيوسياسية، تبرز مجالات نحتاج لتقويتها في اقتصادنا الوطني هما الشركات الحكومية والشركات العائلية، سأتناولهما ضمن إطارهما العام وربما بتفصيل في قادم المقالات.
اولاً الحاجة للحوكمة الرشيدة لتطبق على شركاتنا الحكومية وهي التي تتضح جلياً إذا استعرضنا حال الشركات الحكومية في كل العالم فهي تحتاج للدعم الحكومي باستمرار، والأصل أن لا تستثمر الحكومة لأنها لا تنجح إذا أقحمت نفسها بالاستثمار المباشر، ولمعالجة الواقع القائم تحرص الحكومات على إنشاء شركة أو تضع تحت مظلتها الشركات المملوكة، وقد اختار الأردن نهج تسجيل شركة خاصة هي شركة إدارة المساهمات الحكومية كشركة مساهمة خاصة تتولى تحت مظلتها الإشراف والرقابة على الاستثمارات الحكومية، سواء المملوكة بالكامل للحكومة او بشكل جزئي بما في ذلك تعيين مجالس الإدارة في الشركات التابعة.
الوضع القائم موروث منذ سنين طويلة فيه شركات وملكيات حكومية يتطلب نجاحها بداية تطبيق الحوكمة الرشيدة، ثم السير في خصخصتها أو طرحها للاكتتاب، لأن الحاصل هو تعيين المجالس دون أسس واضحة معلنة، وبغياب إطار قانوني وبعد مرور 3 سنوات وهي عادةً مدة المجلس، يمكن أن يتم التجديد أو التغيير للأعضاء وأيضًا دون توضيح الإنجازات أوالعثرات.
الحوكمة الرشيدة تشترط اختيار الكفاءات و توفير المستقلين البعيدين عن تعارض المصالح وتقييم مجلس الإدارة بهدف التطوير وتقديم الحلول، وكذلك التقييم والذي لا يعني بالضرورة التخلص من بعضهم بل يعني في كثير من الأحيان تقديم التدريب والتعريف الضروريين، ومن ثم الانطلاق لإنجاحها وتحقيقها الأرباح.
الجانب الثاني، الشركات العائلية في الأردن والتي تشكل نسبة ضخمة من اقتصادنا حيث لدينا تجارب ناجحة ومرموقة، لكن ما يقلق أن هذه الشركات تتعرض لمخاطر الاندثار وربما الإفلاس عند بلوغها في أقصى تقدير الجيل الثالث من العائلة، لذلك لا خيار لديها إلا التحول إلى شكل المساهمة العامة أوتطبيق أفضل ممارسات الحوكمه، وإلا التلاشي قادم.
الحوكمة الرشيدة أي إدارتها بطريقة حكيمة تتلخص في المواءمة بين متطلبات العائلة المتناقضة والمتنافسة في كثير من الأحيان ومتطلبات إنجاح تلك الشركات، لذلك الممارسات الواجبة لدفع الشركة العائلية نحو النجاح المستمر يتم بداية بإرساء مفهوم مجلس العائلة وهو القاعدة الأساسية لإيجاد دور واضح للعائلة في تقاسم المسؤولية، على أن تكون هناك رؤية وقناعة من الجيل الأول باعتماد الحوكمة.
بعدها تتجلى الديموقراطية بانتخاب مجلس العائلة في خطوة تلي محاضرات التوعية وبعدد متفق عليه في ميثاقها ولمدة محددة، وهناك أسس يجب أن توضع لمن يرشح نفسه سناً ومؤهلاتً، وتعتمد صناديق الاقتراع لحسم النتائج حيث يتولى مجلس العائلة المنتخب صلاحيات مهمة تتكفل بحل المشاكل العائلية وتوضح الحدود والفواصل ويتولى مناقشة المزايا العائلية وإنشاء صندوق للتكافل وسبل جذب الأعضاء غير المتفاعلين وغيرها الكثير..
حوكمة الشركات الحكومية يكون بتشريع يصدره مجلس اداره شركة المساهمات الحكومية، أما العائلية فتكون بإصدار تشريع ملزم من وزاره الصناعة والتجارة؛ لأن الهدف من الحوكمه لا يقتصر على أهمية استمرارية نجاحها، بل يعني كذلك تفريخها لشركات جديده ترفد الاقتصاد وتنميه.
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