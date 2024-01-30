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في ظل ظروف عدم اليقين

1/30/2024 10:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل ظروف عدم اليقين التي نعيشها وتذبذب المساعدات والمنح وتأثيرها السلبي على استقلال قرارنا السيادي، بجانب تأثر عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين في الخارج والاستثمار الأجنبي بالظروف الجيوسياسية، تبرز مجالات نحتاج لتقويتها في اقتصادنا الوطني هما الشركات الحكومية والشركات العائلية، سأتناولهما ضمن إطارهما العام وربما بتفصيل في قادم المقالات.
اولاً الحاجة للحوكمة الرشيدة لتطبق على شركاتنا الحكومية وهي التي تتضح جلياً إذا استعرضنا حال الشركات الحكومية في كل العالم فهي تحتاج للدعم الحكومي باستمرار، والأصل أن لا تستثمر الحكومة لأنها لا تنجح إذا أقحمت نفسها بالاستثمار المباشر، ولمعالجة الواقع القائم تحرص الحكومات على إنشاء شركة أو تضع تحت مظلتها الشركات المملوكة، وقد اختار الأردن نهج تسجيل شركة خاصة هي شركة إدارة المساهمات الحكومية كشركة مساهمة خاصة تتولى تحت مظلتها الإشراف والرقابة على الاستثمارات الحكومية، سواء المملوكة بالكامل للحكومة او بشكل جزئي بما في ذلك تعيين مجالس الإدارة في الشركات التابعة.
الوضع القائم موروث منذ سنين طويلة فيه شركات وملكيات حكومية يتطلب نجاحها بداية تطبيق الحوكمة الرشيدة، ثم السير في خصخصتها أو طرحها للاكتتاب، لأن الحاصل هو تعيين المجالس دون أسس واضحة معلنة، وبغياب إطار قانوني وبعد مرور 3 سنوات وهي عادةً مدة المجلس، يمكن أن يتم التجديد أو التغيير للأعضاء وأيضًا دون توضيح الإنجازات أوالعثرات.
الحوكمة الرشيدة تشترط اختيار الكفاءات و توفير المستقلين البعيدين عن تعارض المصالح وتقييم مجلس الإدارة بهدف التطوير وتقديم الحلول، وكذلك التقييم والذي لا يعني بالضرورة التخلص من بعضهم بل يعني في كثير من الأحيان تقديم التدريب والتعريف الضروريين، ومن ثم الانطلاق لإنجاحها وتحقيقها الأرباح.
الجانب الثاني، الشركات العائلية في الأردن والتي تشكل نسبة ضخمة من اقتصادنا حيث لدينا تجارب ناجحة ومرموقة، لكن ما يقلق أن هذه الشركات تتعرض لمخاطر الاندثار وربما الإفلاس عند بلوغها في أقصى تقدير الجيل الثالث من العائلة، لذلك لا خيار لديها إلا التحول إلى شكل المساهمة العامة أوتطبيق أفضل ممارسات الحوكمه، وإلا التلاشي قادم.
الحوكمة الرشيدة أي إدارتها بطريقة حكيمة تتلخص في المواءمة بين متطلبات العائلة المتناقضة والمتنافسة في كثير من الأحيان ومتطلبات إنجاح تلك الشركات، لذلك الممارسات الواجبة لدفع الشركة العائلية نحو النجاح المستمر يتم بداية بإرساء مفهوم مجلس العائلة وهو القاعدة الأساسية لإيجاد دور واضح للعائلة في تقاسم المسؤولية، على أن تكون هناك رؤية وقناعة من الجيل الأول باعتماد الحوكمة.
بعدها تتجلى الديموقراطية بانتخاب مجلس العائلة في خطوة تلي محاضرات التوعية وبعدد متفق عليه في ميثاقها ولمدة محددة، وهناك أسس يجب أن توضع لمن يرشح نفسه سناً ومؤهلاتً، وتعتمد صناديق الاقتراع لحسم النتائج حيث يتولى مجلس العائلة المنتخب صلاحيات مهمة تتكفل بحل المشاكل العائلية وتوضح الحدود والفواصل ويتولى مناقشة المزايا العائلية وإنشاء صندوق للتكافل وسبل جذب الأعضاء غير المتفاعلين وغيرها الكثير..
حوكمة الشركات الحكومية يكون بتشريع يصدره مجلس اداره شركة المساهمات الحكومية، أما العائلية فتكون بإصدار تشريع ملزم من وزاره الصناعة والتجارة؛ لأن الهدف من الحوكمه لا يقتصر على أهمية استمرارية نجاحها، بل يعني كذلك تفريخها لشركات جديده ترفد الاقتصاد وتنميه.

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