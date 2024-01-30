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العالم على شفا الكارثة

1/30/2024 10:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بينما تتسرب معلومات عن مشروع أميركي محوره حل الدولتين يتم عرضه على الجانب الفلسطيني ودول فاعلة في المنطقة، وتتواصل اجتماعات ولقاءات على مستويات متعددة الأطراف لبحث تلك المقترحات التي ـ بحسب ما يتسرب ـ تغفل المقاومة وترفض الاعتراف بأي دور لها، وتضع السلطة الفلسطينية ـ بنسختها المعدلة ـ في موقع من يتولى المسؤولية في مرحلة ما بعد تحرير غزة. ترتفع وتيرة المواجهة في القطاع، وتزداد الحالة المعيشية للغزيين سوءا.
فإضافة إلى القتل والتدمير والتشريد تتواصل عمليات التجويع والسكن في العراء تحت البرد والمطر وقلة مواد الإيواء الضرورية. تتنكر إسرائيل وحلفاؤها لقرار” الجنائية الدولية”، وتمارس الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين بإعلان توقفها عن دفع التزاماتها لموازنة الأونروا بزعم أن عددا من موظفيها شاركوا في طوفان الأقصى. الأمر الذي يفسر بأنه مشروع لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه تتوالى الحرب في القطاع وتتسع دائرة الصراع وتستهدف مصالح أميركية وإسرائيلية وتؤسس لمجالات أخرى ترتقي إلى مستوى” العالمية”. ويتواصل التشدد الأميركي والإسرائيلي، إما كموقف تفاوضي، أو كحقيقة لما يريده اليمين الإسرائيلي المتطرف والأميركي المتصهين. أو ما يريده بنيامين نتنياهو من رغبة في التمسك بالسلطة لمصالح حزبية أو شخصية تتمثل بحماية نفسه من المحاكمة والسجن والسقوط خارج إطار الحكم. مستغلا نجاحه في حشد تيارات متناقضة للوقوف إلى جانبه لـ” مصلحة إسرائيل”. ويستغل تلك الحالة في توسيع دائرة الصراع، والتنكر لقوة المقاومة وقدرتها على إدامة قوتها وإزعاج الطرف الآخر وايقاع أكبر الخسائر في صفوفه. وأنها تمتلك مشروعا سياسيا يحظى بتأييد شعبي عالمي واسع يمكنها من التعاطي مع المستقبل وتجنيب المنطقة والعالم مواجهة ترتقي إلى مستوى حرب عالمية جديدة بدأت ملامحها تتضح شيئا فشيئا.
فوسط إجماع على أن العملية التي استهدفت موقعا على الحدود الأردنية العراقية السورية شكلت تحولا خطيرا في الصراع الذي تجاوز حدود غزة، يبدو التوقف ضروريا عند تطورات لا تقل خطورة عن تلك الحادثة، وتتمثل باتساع دائرة الصراع لأكثر من جهة، وإبقاء الباب مواربا لصراعات أخرى عديدة تعطي انطباعا بأن العالم بدأ يفقد أعصابه، وأن بدايات حرب كونية تطل من أكثر من مكان، وتحمل ذات اليافطة.
فإضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة من تطورات واصلت إسرائيل التمرد على ثوابت العدالة الدولية. فقد تمردت على قرارات الجنائية الدولية، وأنكرت العديد من الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين. ومنها إنكار بلينكن سقوط عشرات الآلاف من المدنيين في تلك الحرب وادعى أن نسبة المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا” صفرا”. وهي ذات الرواية الإسرائيلية، التي سبقتها روايات رددها الرئيس بايدن وطاقم البيت الأبيض.
وهناك تطورات البحر الأحمر، حيث يواصل الحوثيون تتبع البواخر المتجهة إلى إسرائيل غير آبهين بالهجمات الجوية التي تستهدف مواقعهم. ومنها التطورات على الساحة العراقية حيث تواصل بعض التنظيمات تنفيذ عمليات ضد مصالح أميركية، كان آخرها قتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة ثلاثين عسكريا على الحدود الأردنية العراقية السورية. وقبلها عمليات في مناطق كردستان وباكستان وأفغانستان وسورية. وتلويح أميركي وإسرائيلي دائم بمعاقبة إيران.
ورغم الادعاء الأميركي والإسرائيلي بالحرص على عدم توسيع نطاق الحرب تواصل إسرائيل التحرش بلبنان بهدف جر حزب الله إلى المواجهة.
في المقابل بدت الجبهة الداخلية في إسرائيل أكثر تصدعا من أي وقت مضى، فإضافة إلى الاختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا أسست حكومة الحرب لخلافات أكثر عمقا، تمثلت بتقسيم الشارع والحكومة ما بين مؤيد لاستمرار الحرب ومعارض لها. وخروج مظاهرات تطالب بوقف الحرب والتفاوض على الرهائن وأخرى تطالب باستمرار الحرب وعدم إعطاء الرهائن أولوية التفاوض.
في الأثناء، تتمسك المقاومة بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووقف الحصار والقتل والتعذيب وانتهاك المقدسات. وفي المقابل تتمسك إسرائيل برفض تلك الحقيقة والتنكر إلى الواقع الذي فرضته المقاومة. بينما تتحرك تنظيمات مؤيدة للحق الفلسطيني لضرب مصالح أميركية وإسرائيلية. وتتطور الأمور إلى ردود متبادلة وتصعيد خطير.
كل ذلك جعل المنطقة والعديد من المناطق في العالم أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار في أية لحظة. فما بين انقسامات داخلية مرشحة للتحول إلى حروب أهلية إلى مواجهات أساسها التعنت الإسرائيلي المدعوم أميركيا.

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