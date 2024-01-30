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وقف تمويل الأونروا

1/30/2024 10:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توقفت كل من أميركا وكندا وبريطانيا وألمانيا وفنلندا وإيطاليا وأستراليا وهولندا، وعدد آخر من الدول، عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بشكل مؤقت، بعد تقديرات أن 12 من موظفي الوكالة كانوا ضالعين بهجمات 7 أكتوبر الماضي التي شنتها حماس على إسرائيل. الوكالة الأممية الأونروا ردت بشكل سريع، إدراكا منها بخطورة وقف التمويل، فقامت بفسخ عقود هؤلاء الموظفين والبدء بتحقيق شامل فوري عالي المستوى من قبل أجهزة الرقابة في الأمم المتحدة حول هذا الأمر. إسرائيل استغلت ما حدث وقالت إنها ستعمل على وقف أعمال المنظمة نهائيا في غزة بعد انتهاء الحرب، وتلك رغبة إسرائيلية قديمة اقتربت إسرائيل من تحقيقها بشكل كبير ابان حكم ترامب وكوشنر. الوكالة تشكل المنظمة الدولية الأهم لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في خمسة مواقع أساسية أهمها غزة والضفة الغربية والأردن، بالإضافة للدول الأخرى المستضيفة للاجئين في سورية ولبنان ومصر، وقطع المساعدات معناه الإنساني كبير حيث الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها المنظمة للاجئين الفلسطينيين. قرار التوقف عن التمويل وصف بالمؤقت، بمعنى أنه قد يستأنف في حال جرى التحقيق وأعلنت نتائجه وتم اتخاذ إجراءات بحق من تجاوزوا على أنظمة وتعليمات الأونروا، ولكن إلى حين حدوث ذلك ستبقى أعمال المنظمة وخدماتها المقدمة للاجئين في غزة في مهب الريح قد تصل لتعليق أعمال المنظمة.
الأردن متضرر رئيسي وكبير من هذا القرار، يتعارض مع موقفه ومصالحه، وإذا ما توقفت خدمات الأونروا فهذا يعني مزيدا من المعاناة للشعب الفلسطيني والمساهمة بخلق بيئة طاردة لهم، ومعناه أيضا عبء إيجاد جهة أخرى تتحمل عبء التعليم والخدمات الصحية والإغاثية المقدمة للفلسطينيين. بناء على كل ذلك، طالب الأردن فورا بإعادة النظر بقرار تلك الدول، محاججا أن معاقبة 12 موظفا من موظفي الأونروا من أصل 13 ألفا من طاقمها في غزة لا يجب أن يوقف أعمالها التي تقدم لمليون ونصف المليون لاجئ فلسطيني في غزة، فهذا ظلم وشكل من أشكال العقوبات الجماعية على منظمة إنسانية واللاجئين المستفيدين من خدماتها. الأردن يعتبر الأونروا منظمة مصيرية ليس فقط لجهة الخدمات المهمة والأساسية التي تقدمها والتي تقدر تكلفتها بمئات الملايين، ولكن أيضا لرمزية هذه المنظمة ولأن وجودها يعني إبقاء قضية اللاجئين حية على الأجندة الدولية، وقد قاوم الأردن بقوة محاولات تصفية الأونروا من قبل إدارة ترامب، وقاد جهدا دوليا لإيجاد تمويل بديل، وقد وقفت السويد مع الأردن وقفة تاريخية. إدارة بايدن أعادت التمويل الأميركي للأونروا الذي يقدر بما يقارب نصف احتياجاتها، وذلك توقف مؤقتا الآن.
القناعة أن التمويل سيعود بعد إجراء التحقيق، واتخاذ إجراءات أممية للتأكد أن الأونروا تقوم بأعملها بطريقة إنسانية محايدة واحترافية، تبتعد عن السياسة التي هي ليست من مهامها ولا أعمالها، والأردن سيكون فاعلا لجهة التأكد من اقناع الممولين بالعودة عن قرارهم واستئناف التمويل للأونروا وعدم معاقبة الشعب الفلسطيني في غزة وباقي موظفي الأونروا جراء ما حدث.

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