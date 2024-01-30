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إربد: مطالب تأهيل شارع حيوي تكشف اختفاءه عن الخرائط

1/30/2024 10:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - كشفت مطالبات سكان في لواءي الطيبة والوسطية بضرورة إعادة تأهيل طريق حيوي يربط بين اللواءين، أن جزءا من هذا الطريق غير موجود أصلا على خرائط وزارة الأشغال العامة، على الرغم من أنه خضع لكثير من عمليات التعبيد والترميم طوال 50 عاما.
وحكاية هذا الطريق الذي يربط بين اللواءين، والمعروف بـ"الزورة"، أو طريق دير السعنة كفرعان، أن الناس اعتادوا سلوكه يوميا بمركباتهم أو راجلين، وخضع على الدوام لاهتمام "الأشغال العامة" من حيث فرشيات البيس كورس والخلطات الإسفلتية، لكنه يعاني منذ سنتين من تهتك بنيته التحتية ما رفع صوت الاحتجاج المطالب بصيانته، ولتجيء حجة "الأشغال" بأن الطريق "غير مرسم" على خرائطها، بل هو "مملوك لمواطنين، ويمر بأراضيهم، ما يستوجب عدم التدخل بصيانته، أو محاولة استملاكه"،
ويبلغ طوله نحو 1.3 كيلو متر، يقع نحو 300 متر منه داخل حدود بلدية الطيبة الجديدة، أي (خارج حدود التنظيم).
وحسب مواطنين فإن الطريق، تم فتحه قبل سنوات طويلة بمسار غير صحيح، ومرصوف بمادة "البيسكورس"، ما جعله طريقا متهالكا وغير صالح للسير عليه، مشيرين إلى أن هذا الطريق يوفر ما مسافته 20 كيلومترا بين اللواءين بدلا من قطع شارع الستين ومناطق غرب إربد.
وطالبوا بتعبيد الطريق المرسم من قبل بلدية الطيبة إلى حين البت بمسألة استكماله وربطه بلواء الوسطية، داعين وزارة الأشغال إلى ضرورة تخصيص مبالغ مالية لاستملاك الأراضي وفتح الشارع بشكل رسمي.
وأوضح عضو مجلس بلدية الطيبة الجديدة عن منطقة دير السعنة، محمود هياجنة، أن مسافة 300 متر تقريبا مرسمة، وهي في الأصل داخل حدود البلدية (خارج حدود التنظيم)، وتم أخذ موافقة من وزير الإدارة المحلية على تعبيدها، أما باقي المسافة البالغة أقل من كيلو متر واحد فهي غير مرسمة ومهترئة.
وطالب الهياجنة وزارة الأشغال باستملاكها كاملة عوضا عن الطريق الأصلية المرسومة أصلا بمسارها الصحيح في منطقة جبلية ستكلف الوزارة ما يقارب مليون دينار من أجل فتحها.
وأوضح أن الطريق تعد (خط نار) ولا بد من تعبيدها وفتحها لتسهل على أصحاب الأراضي الوصول إليها بكل يسر وسهولة، كما ستسهل مرور سيارات الدفاع المدني من خلالها في حال حدوث حرائق في فصل الصيف، لا سيما وأن المنطقة زراعية، وتشمل أراضي حرجية واسعة.
وأكد ضرورة وجود تكاتف مشترك بين بلديتي الوسطية والطيبة، كون الطريق يفصل اللواءين بمسافة أقل من 2 كيلومتر، ويخدم قرى ومناطق اللواءين، ويختصر مسافة طولها 20 كيلومترا بين اللواءين في حال عدم سلوكه لأن السائق سيضطر إلى استخدام طريق بيت يافا، كفريوبا، شارع الستين، وصولا للواء الوسطية.
وقال الهياجنة إن وزارة الأشغال العامة استملكت قبل سنوات أجزاء من الطريق في منطقة وادي كفرعان لإزالة أخطر المنعطفات عليه، وأقامت عبارة صندوقية بطول (20) مترا إلا أنها اوقفت العمل رغم الحاجة الماسة للطريق.
بدوره، أشار المواطن محمد القرعان إلى أن طريق دير السعنة كفرعان حيوي ويختصر مسافات طويلة بين اللواءين، ويخدم آلاف المواطنين والأراضي الزراعية، ويحتاج الى إعادة تعبيد، وتزويده بالإشارات التحذيرية.
ولفت الى أن الشارع بات مكرهة صحية؛ لقيام أصحاب القلابات برمي الأنقاض، ونظرا لافتقاره للإنارة، ولكونه بعيدا عن التجمعات السكنية.
من جهته، أكد مدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي، أن تعبيد الطريق يحتاج إلى تثبيت مسار الطريق على واقعه الحالي، بموافقة شركاء الأرض وبلدية الطيبة الجديدة، وبغير ذلك لا يمكن تعبيد هذا الجزء من الطريق، لا سيما وأن الطريق الحالي موجود في غير موقعه المرسم.
وقال إن عدم توفر المخصصات المالية يحول دون استملاك الأراضي من أجل فتح الطريق، فيما ترتفع تكلفة الطريق المرسم بسبب وجوده بين جبال ومناطق وعرة.
ودعا الربضي بلدية الطيبة الجديدة إلى السير بإجراءات تثبيت المسار الحالي أو العمل على ترسيم الجزء الصحيح في موقعه، وإزالة العوائق منه، وإجراء المصالحات اللازمة، والسير بالإجراءات القانونية، بدءا من موافقة اللجنة المحلية واللوائية ومجلس التنظيم الأعلى في حال كان يتبع وزارة الأشغال، لغايات تعبيده مستقبلا في حال توفرت المخصصات المالية.

MENAFN30012024000072011014ID1107789540

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