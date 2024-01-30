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أدراج الكرك القديمة.. مهترئة وتشكل خطرا على مستخدميها

1/30/2024 10:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك –يشكل اهتراء الأدراج والممرات التي تخدم العديد من أحياء مدينة الكرك ذلت الطبيعة الوعرة والمنحدرة، خطرا على مستخدميها، نتيجة تكسر أجزاء عديدة منها وتكشف طبقة الأسمنت عنها، حتى أصبح بعضها ترابي، في حين يطالب سكان بضرورة إجراء عمليات صيانة دورية لتحقيق عنصر السلامة العامة ومنع حوادث الانزلاق عليها.
وتزداد خطورة استخدام الأدراج والممرات والأزقة خلال تساقط الأمطار، بسبب قدمها واهتراء العديد منها، لمرور وقت طويل على تنفيذها وغياب عمليات الصيانة الدورية، وخصوصا تلك الموجودة في الأحياء الجبلية الوعرة والتي لا يمكن استخدام المركبات فيها.
وبسبب طبيعة محافظة الكرك الجبلية، تنشر الأدراج في غالبية المناطق بالمحافظة وخصوصا في مناطق مدينة الكرك وضواحيها وبلدات وادي الكرك ولواء عي وعراق الكرك والطيبة ووادي الموجب والعديد من البلدات، والتي يستخدمها السكان في تنقلهم بين الأحياء، وهي الوسيلة الوحيدة للانتقال من مكان لآخر بسبب عدم قدرة المركبات على الدخول كونها مناطق وعرة تخدمها ممرات ضيقة.
وتغيب عن هذه الأدراج والتي يصل طول بعضها إلى 100 متر، عمليات الصيانة والتأهيل والنظافة، حيث تتراكم الحجارة والأتربة والنفايات عليها، ما يجعلها تشكل مواقع خطرة على السكان وخصوصا من كبار السن والأطفال.
وتقول السيدة أم فرحان من سكان مدينة الكرك إن هناك العديد من الأدراج والممرات والازقة في الحي الشرقي للمدينة واحدها يعتبر الأطول في المدينة ويقع في منطقة البركة، تعاني جميعها من تردي بنيتها، واهتراء العديد من أجزائها، لافتة إلى أن قطعا كبيرة من الدرج القديم الذي يعود انشاؤه إلى أكثر من 40 عاما، أصبحت رمالا فقط، وتعرض حياة السكان للخطر.
وأشارت إلى حاجة هذه الممرات والأدراج القديمة والتي أصبحت جزءا من هوية المدينة إلى التجديد والتحديث وعمليات الصيانة، بحيث تكون مناسبة لجميع المواطنين وخصوصا كبار السن والأطفال بالمدارس، الذين يستخدمون الممرات والأدراج في المناطق المنحدرة يوميا أثناء خروجهم من منازلهم إلى مقاصدهم وعودتهم.
وبينت أن هذه الممرات وسط الأحياء يجب أن تكون نظيفة وآمنة بحيث تؤدي وظيفتها بشكل سليم وآمن ولا تلحق الأذى بسكان المدينة، مشيرة إلى أن مدينة الكرك التي بات يهجرها السكان شيئا فشيئا يجب أن يعاد تأهيل شوارعها وأحيائها وممراتها القديمة لتعود من جديد جاذبة للسكان.
وقال محمد الحباشنة من سكان الحي الغربي بضاحية المرج شرقي مدينة الكرك إن طبيعة المنطقة الجبلية تتطلب أن تكون هناك ممرات وادراج مناسبة وجيدة لتمكين السكان من الحركة والسير عليها، لافتا إلى أن هناك ادراجا صغيرة وغير مناسبة وخطرة، نفذها مواطنون بالقرب من منازلهم لاستخدامها من أجل الوصول إلى الشوارع القريبة من المنازل، مطالبا البلدية بالعمل على تنفيذ أدراج حديثة ومنفذة بطريقة تحقق شروط السلامة العامة.
وأشار إلى أن غالبية الممرات والأدراج بالمنطقة أصبحت قديمة ومهترئة ولا يستطيع المواطنون استخدامها في تنقلهم، وتشكل خطرا على حياتهم، مبينا أن بعض هذه الممرات والأدراج تم تنفيذها بشكل عشوائي وبطريقة بدائية من قبل البلدية في وقت سابق، ولم تنفذ بطريق فنية سليمة، حيث تتكرر حوادث وقوع المواطنين أثناء السير عليها، بالإضافة إلى قلة النظافة فيها وتراكم النفايات عليها، إلى جانب خطورة استخدامها أثناء فصل الشتاء حيث تتحول إلى سيول للمياه في ظل غياب شبكة تصريف مياه الامطار بالمدينة والعديد من البلدات.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن البلدية تعمل على صيانة كافة الممرات والازقة والادراج في الأحياء التابعة للبلدية حرصا على سلامة السكان، مشددا أن البلدية تطرح بشكل دائم عطاءات لصيانة والأدراج والممرات الداخلية في أحياء المدينة والضواحي التابعة للبلدية التي يصعب تعبيدها بحيث يتم صيانتها لتكون مناسبة للسير عليها وان تكون بمظهر جميل ومناسب.
وأشار إلى أن طبيعة مدينة الكرك وضواحيها الصعبة تتطلب إنشاء الأدراج والممرات للتنقل والتي تقوم البلدية بصيانتها بشكل مستمر لانها تتعرض للتلف كونها اسمنتية وعرضة للاهتراء.
وأكد أن جميع الأحياء يوجد فيها عمال نظافة بشكل دائم، وهناك عمليات تنظيف للنفيات بشكل دوري.

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