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بيت الملك المؤسس بعجلون.. معلما تاريخيا ينتظر الاهتمام

1/30/2024 10:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- يعد بيت الملك المؤسس عبدالله الأول الواقع بمحطة حراج إشتفينا معلما تاريخيا وأثريا وسياحيا، أنشئ منذ 75 عاما في أجمل المناطق، ورغم ذلك ما يزال على حاله، ويحتاج إلى المزيد من الرعاية لإبرازه، ويفتقر لخدمات البنى التحتية المؤدية إليه، أو الواقعة بمحيطه.
وتؤكد الروايات أن الملك المؤسس كان قد أقام فيه عدة أشهر، واستقبل فيه عددا من ضيوف الأردن ووجهاء وأبناء المنطقة.
ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، إن بيت المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول والذي بناه في العام 1949 في منطقة إشتفينا، ويسمى كذلك ببيت الحكومة أو محطة حراج إشتفينا، ما يزال ينتظر إعادة تأهيله وإبرازه، لقيمته التراثية والتاريخية والسياحية.
وبين أن فريق مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون كان قد نظم عدة زيارات إلى بيت الملك المؤسس لتسليط الضوء على أهمية المكان التاريخية والسياحية، حيث يعتبر البيت والمنطقة التي يوجد فيها من أهم المناطق السياحية على مستوى المملكة، لاسيما وأن الأرض المحيطة بالبيت تحتوي على أشجار نادرة جدا كأشجار الأرز والصنوبر واللزاب وغيرها.
وأكد عضو المبادرة محمد الغزو أهمية البيت والمنطقة تاريخيا وسياحيا، ما يستدعي وضعها على الخارطة السياحية في محافظة عجلون، مشيرا إلى إن هذا المبنى يتبع إداريا الأن لمديرية زراعة عجلون ولقسم الحراج فيها حيث يسمى محطة حراج إشتفينا.
وأكد أن فريق المبادرة سيعمل بكل جهد ممكن للمساهمة بالترويج لهذه الأماكن والحفاظ عليها، والتي تعتبر الثروة الحقيقية للمحافظة والوطن.
يشار إلى أن هذا البيت تستخدمه فاعليات المحافظة المختلفة سواء الرسمية أوالشعبية في عدد من المناسبات، إضافة إلى أن المبنى يستخدم كمحطة مراقبة للغابات الموجودة في المنطقة.
وتؤكد مديرية الزراعة أن قسم الحراج فيها يحرص على إدامة أعمال الصيانة والترميم لهذا المبنى ولكل المنطقة المحيطة به، حيث تم إجراء العديد من أعمال الصيانة له، وشملت أعمال البلاط الأرضي والدهان وتجهيز المطبخ ومواسير المياه والمظلات والقصيب ومواسير المياه وصيانة الأثاث وتركيب مطبخ جديد، إضافة إلى تجميل وتنظيف منطقة بيت الحكومة كاملة.
ويقول الناشط هاشم القضاة إن بيت الملك المؤسس في إشتفينا يحتاج إلى إعادة تأهيله وتوفير الخدمات نظرا لقيمته التاريخية والسياحية حيث أصبح معلما من المعالم السياحية المشهورة الذي يزوره الضيوف من خارج المحافظة للاطلاع على واقعه ومبناه التراثي الذي تحيطه الأشجار النادرة بالإضافة إلى إطلالته الممتعة.
وأكد حاجة الموقع إلى توفير كافة الخدمات وإدامة الصيانة والترميم لهذا المبنى ولكل المنطقة المحيطة، منها تحسين وتوسعة الطريق المؤدية إليه وتوسعته من أجل توفير قاعة وتجهيز محتوياته من مظلات وتركيب أكواخ ومظلات جديدة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أهمية استثمار البيت سياحيا من خلال توفير كل الخدمات المطلوبة؛ لأن موقع البيت يعتبر من أهم المواقع الجاذبة للسياحة نظرا لأهميته التاريخية وقيمته التراثية مطالبا وزارات السياحة والزراعة والتخطيط إلى استغلال المنطقة وإعادة تأهيل البيت من أجل وضعه على الخارطــة السياحية في محافظة عجلون.
وتعهد المومني بالعمل على إعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى بيت الملك المؤسس في منطقة إشتفينا ( دار الحكومة ) نظرا لتآكل الطريق المتفرع من الشارع الرئيسي المؤدي إلى موقع التلفريك في الصوان إلى دار الحكومة / محطة الحراج، والتي يبلغ طولها زهاء 400 مترا، والتي لم تشهد أية تحسينات أو تأهيل منذ عدة سنوات، مؤكدا أنها تشهد حركة نشطة من قبل الزوار ومرتادي الطريق باتجاه مدينة عجلون.
وزاد أن للمكان رمزية كبيرة عند أهالي محافظة عجلون، ولأن هذا البيت له تاريخ حافل في مسيرة الدولة الأردنية وكان لفترة من الوقت مكاناً لإقامة الملك المؤسس، ما يستدعي إعادة الألق والجمال لهذا البيت الجميل وهذه المنطقة الخلابة.
يذكر أن أبناء المحافظة أطلقوا مبادرة شعبية عام 2015 باسم "أصدقاء بيت المؤسس"، وبالتعاون مع مديرية زراعة عجلون وقسم الحراج وجامعة عجلون الوطنية وفرع نقابة المهندسين الزراعيين ومبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون بحيث ساهمت في إعادة تأهيل مرافق البيت المختلفة والمنطقة المحيطة به من ساحات ومعالم مختلفة وتقليم للأشجار.

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