أمير نجران يكرم بطل العالم

(MENAFN
- Al Watan) كرم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز لاعب المنتخب السعودي للجوجيستو محمد آل مخلص، الذي حقق الميدالية الذهبية لبطولة العالم (IBJJF)، وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيستو كما كرم أمير نجران اللاعب محمد آل مخلص بمناسبة حصوله على الميداليات الذهبية، متمنياً له التوفيق والنجاح.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام ودعم للرياضة والرياضيين بمختلف فئاتهم، لرفع اسم المملكة في المحافل الرياضية كافة.
وشكر آل مخلص لأمير نجران ونائبه لما يوليانه للرياضة والرياضيين من متابعة ودعم واهتمام، ووعد بأنه لن يخذل الجماهير الرياضية السعودية ولن يتنازل عن الذهب.
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