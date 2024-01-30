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أمير نجران يكرم بطل العالم

1/30/2024 10:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز لاعب المنتخب السعودي للجوجيستو محمد آل مخلص، الذي حقق الميدالية الذهبية لبطولة العالم (IBJJF)، وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيستو كما كرم أمير نجران اللاعب محمد آل مخلص بمناسبة حصوله على الميداليات الذهبية، متمنياً له التوفيق والنجاح.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام ودعم للرياضة والرياضيين بمختلف فئاتهم، لرفع اسم المملكة في المحافل الرياضية كافة.
وشكر آل مخلص لأمير نجران ونائبه لما يوليانه للرياضة والرياضيين من متابعة ودعم واهتمام، ووعد بأنه لن يخذل الجماهير الرياضية السعودية ولن يتنازل عن الذهب.

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