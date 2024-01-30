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أوبئة تهدد العالم

1/30/2024 10:13:52 PM
(MENAFN- Al Watan) العيش على هذا الكوكب، يوجب علينا التعايش مع ساكنيه الآخرين (الجراثيم، الحشرات، الطيور والحيوانات بأنواعها). تعلمنا في المدارس أن هناك سلسلة غذائية، ونظاما بيئيا حينما يختل لسببٍ أو لآخر تصبح الحياة محفوفة بالمخاطر.
فمن الصين تحديدًا بدأ انتشار أكثر الأوبئة فتكًا بالبشرية، الطاعون وكورونا، نتيجة لعادات غذائية، تغير النمط المألوف لغذاء الإنسان ليشمل القوارض والخفافيش، التطور الصناعي زاد من ظاهرة الاحتباس الحراري وهدد طبقة الأوزون، ولم تعد عملية التمثيل الغذائي للطبيعة كفيلة بحمايته، وتبعًا لذلك أصبحت حياة سكان الأرض في خطر.
الكائنات الدقيقة انقسمت إلى قسمين، نافعة وضارة، كل ما هو نافع يساعد على بقاء الإنسان وكل ما هو ضار يعمل على فنائه، ومن هنا انطلقت معركة الإنسان مع البكتيريا والجراثيم وتوابعها، بالذات عندما تغيرت ملامح الحياة على الأرض، من تطور صناعي، وتكنولوجي وأنماط غذائية وحياتية غير تلك التي بدأت.
من الطبيعي أن يتطور الإنسان وإلا بقي في عصره الحجري كما كان، ولكن عليه أن يدفع ضريبة هذا التقدم، من صحته، ومحيطه حتى جودة الهواء الذي يتنفسه والغذاء الذي يدخل جوفه، الأطعمة مُنكهة صناعيًا والزراعة معالجة كيمائيًا، والهواء عامر بالأبخرة الضارة، وازدادت النفايات الصناعية، وكل هذا مضرٌ بالصحة.
ازدادت أمراض العصر، وكل يوم يكتشف العلماء في أنحاء العالم أمراضًا جديدة يطلقون عليها أسماءهم، ويعملون على إيجاد علاجات وموانع لها، ومن هنا نشأت اللقاحات وكان أولها لقاح الجدري، وظهر البنسيلين كأول مضاد حيوي.
ما بين حين وآخر يكتسح العالم وباء أو جائحة، ينجو منها الإنسان بأعجوبة ليبقى المحور الأساسي للحياة على هذا الكوكب، الطاعون، الجدري، الأنفلونزا، حتى جائحة كورونا، خرج الإنسان بخبرات عديدة ومكاسب علمية عظيمة، ما كان ليتعلم ما لم يمر بهذه الأزمات. والآن ونحن نغادر الشهر الأول من 2024، يترقب العالم، وباء ما قادم، مجهول الهوية، كوباء افتراضي ليكون x، مثل سين وصاد، يُقال إنه يشبه كورونا ولكنه أكثر فتكًا!
هل هو مصنّع ليشبه الحرب البيولوجية! أم نشأ نتيجة اضطراب النظام البيئي، وتجاوزات الإنسان ضد الطبيعة؟ الحروب وارتفاع نسبة الفقر كفيلة بعودة الأوبئة التي ظننا أنها اندحرت، كالكوليرا، فقد سجلت 667 ألف حالة إصابة و4000 حالة وفاة حول العالم خلال عام 2023، وهذا عدد أكبر من العدد المسجل عام 2022 وصنفته منظمة الصحة العالمية كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة. الكوليرا تصيب الإنسان نتيجة تلوث المياه وسوء الصرف الصحي، الحصبة أيضًا عادت، والتي حصدت منذ عشرات السنوات أرواحا كثيرة من الأطفال، عادت لتهدد حياة البشر، وغالبًا يعود هذا إلى مقاطعة بعض الناس للتطعيمات وبالذات اللقاح الثلاثي الفيروسي (MMR)، في 2021 كان هناك ما يقدر بنحو 128.000 وفاة ناجمة عن الحصبة على مستوى العالم، معظمها بين الأطفال دون الخامسة غير المُطعَّمين أو الذين لم يتم تطعيمهم بقدر كافٍ، ليس هناك علاج للحصبة، ومن الممكن أن تسبب تشوهات في الأجنة إذا ما أصابت الأم في شهورها الأولى من الحمل.
كوفيد 19 المراوغ، ما زال يتحايل علينا بين الحين والآخر بتغير وتحور، كي يتجاوز مناعة اللقاح فيبقى متنقلًا بين الناس. في بعض البلدان انتشرت سلالة شديدة من الجدري، تقتل واحدًا من بين كل عشرة أشخاص.
الصراع بين الإنسان والأوبئة صراع أزلي، يحتاج العالم أن يكون على استعداد دائم لمواجهة أي وباء، رفع وعي الناس من أهم خطوات منع العدوى، التطعيمات مهمة، ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ليس وسوسة بل هو مطلب، غسل اليدين من أبسط وأرخص وسائل منع العدوى، ودام العالم بصحة.

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