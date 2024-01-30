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هيئة الصحفيين تغيير يوازي التحديات

1/30/2024 10:13:52 PM
(MENAFN- Al Watan) في أجواء سادتها الشفافية والتنافس الشريف، أسفرت انتخابات هيئة الصحفيين التي تمت خلال الأسبوع الماضي عن فوز ((قائمة المستقبل)) التي تضم مجموعة واعدة من الشباب الإعلاميين السعوديين بالدورة الجديدة التي تمتد لأربعة أعوام قادمة، لتعلن عن بداية عهد جديد، يزداد فيه الأمل بتحقيق منجزات جديدة تعلي من شأن الصحافة السعودية التي ظلت على الدوام تشهد تطورا وتقدما، مما وضعها في مقدمة دول المنطقة في هذا المجال الحيوي.
وقد تابعت بصورة شخصية كافة مراحل انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين، وأعجبت للغاية بالحماس الذي أبداه الصحفيون للمشاركة لاختيار من يمثلونهم ويحملون تطلعاتهم وآمالهم خلال الفترة المقبلة، لذلك كان هذا النجاح اللافت والمشاركة الكبيرة الذي تجاوزت نسبتها 65%، مما يزيد التفاؤل ويرفع سقف التوقعات بالدور الرائد الكبير الذي ستلعبه الهيئة في المرحلة القادمة لتواكب المكانة الدولية والإقليمية للمملكة.
فازت مجموعة المستقبل في وقت يرتفع فيه صوت الشباب في ميادين الإنجاز بعد أن منحوا الثقة، فانطلقوا في ميادين العطاء والإنجاز ليضيفوا بصمتهم على كل المجالات، ويضخوا الحيوية في شرايين المجتمع.
ومما يميز المجموعة التي نالت ثقة العاملين في ((السلطة الرابعة)) كما يُطلق عليها أنهم يتمتعون بتجربة مهنية غزيرة، ومعارف ومهارات متميزة، ويعملون في مؤسسات إعلامية وصحفية مرموقة أثبتوا فيها جدارتهم وأكدوا مواهبهم، لذلك كان من الطبيعي أن ينالوا هذه الثقة الغالية والتأييد الكبير ليضعوا إسهاماتهم المنتظرة لتطوير هذه المهنة الحيوية التي تشهد تغيرات وتطورات متسارعة.
لذلك فإن هذه التجربة جديرة بأن تصبح مثلا تحذو حذوه بقية الهيئات المهنية والجمعيات النظيرة، بعد أن فتحت الدولة مشكورة الآفاق أمام تنمية منظمات المجتمع المدني التي باتت إحدى أهم الأدوات في عالمنا المعاصر لقوة تأثيرها والمصداقية العالية التي تتمتع بها لدى دوائر صنع القرار، وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب.
وبصفتي أحد العاملين في مجال القانون، ومن قدامى ممارسي مهنة المحاماة في المملكة، فقد تابعت بتقدير عال الخطوات التي قطعتها الهيئة السعودية للمحامين والتي صدر قرار إنشائها في عام 1436 وقد حظيت بدعم ورعاية وزير العدل د. وليد الصمعاني طوال الأعوام الماضية، والتي في اعتقادي أنها فترة أصبحت كافية لتطوير وتعديل تنظيمها لتسير على ذات الطريق المضيء الذي اختارته هيئة الصحفيين، حتى تسهم بشكل أكبر في المرحلة القادمة وتقوم بما هو منتظر منها في إثراء حركة المجتمع المدني، والمشاركة في التنمية المستدامة في المملكة مع تعزيز حوكمة أعمالها لتحقق الأهداف المرجوة من إنشائها، وأن تتحول لتصبح إحدى أدوات البناء الفاعلة لاستكمال النهضة التشريعية والقانونية العدلية الكبيرة التي نشهدها في هذا العهد الزاهر. ورغم الدعم القوي الذي قدمته وزارة العدل للمحامين، وتسهيل كل ما يعترض طريقهم، باعتبارهم يمثلون الضلع الثاني في المنظومة العدلية مع القضاة، وللدور الكبير الذي يقومون به بصفتهم الأشد احتكاكا بالجمهور والأكثر قدرة على التواصل معهم، وهم الذين يساعدون المظلوم على إثبات مظلوميته وانتزاع حقوقه، ويعينون البريء على إظهار براءته، وقبل ذلك إعانة القضاة على إصدار الأحكام العادلة وضمان مسار الحق والإنصاف.
وعودة إلى موضوع انتخابات هيئة الصحفيين والدور المنتظر من المجلس الجديد، أرى أن في مقدمة القضايا التي يجب أن تعطى الأولوية إيصال الصوت السعودي للخارج، وتعريف الآخرين بحقيقة المملكة وما تشهده من تغيرات في كل المجالات، وعرض وجهات نظرنا وإيضاح آرائنا وتصدير الهوية السعودية وإشهار التطورات التي يشهدها المجتمع وطريقة تحقيقها بأيدي أبناء الوطن.
هذه المهمة لن تكتمل -في رأيي- بالطريقة التي نتبعها في الوقت الحالي، فنحن أكثر ما نكون حاجة لتغيير إستراتيجيتنا المتعلقة بالإعلام الخارجي، فحتى نتمكن من الوصول للآخرين لا بد أن نتحدث معهم بلغاتهم ووفق الطريقة التي تناسبهم، والكادر السعودي قادر على إحداث الفرق، وخير دليل على ذلك ما نشهده من تطور كبير في قناة الإخبارية السعودية.
لذلك، أرى أننا بحاجة لتكثيف الرسائل الإعلامية باللغات العالمية الحية، واتباع أنماط العمل الإعلامي الحديثة، فالإعلام مهنة متغيرة تشهد كل يوم أساليب جديدة وتطورات متسارعة في عالم رقمي متغير.
ولأن بلادنا تمر بفترة دقيقة من تاريخها، وتعبر منعطفا بالغ الأهمية في مسيرتها، في ظل خطوات التحديث الشاملة التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على هدي رؤية المملكة 2030، والمكانة المتميزة التي باتت تتمتع بها على الصعيد السياسي، وهو ما يتجلى في تدافع رؤساء وزعماء الدول المؤثرة في العالم لزيارتها والتنسيق مع قيادتها.
لذلك فإن المطلوب من وسائل الإعلام السعودية مواكبة هذه الفترة الاستثنائية، وإدراك أهميتها الكبيرة على مستقبل بلادنا، وأنها تختلف عما سواها، وتتطلب تعاملا بطريقة مختلفة، وذلك بالتركيز على عكس الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، والمجالات التي يمكن لرأس المال الأجنبي المشاركة فيها، وعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من كافة دول العالم. إضافة إلى الترويج للنجاحات المتعددة التي تحققت في فترة زمنية وجيزة.
لذلك فإن على هيئة الصحفيين في دورتها الجديدة عدم التركيز فقط على القضايا التي تخص الصحفيين، وأن تكون الأولوية للقضايا الوطنية، وكلي ثقة في أن قيادتها الجديدة تدرك ذلك وأكثر، لكنها كلمات بدافع الحرص على تحقيق المصلحة العليا، وتأكيد الحاجة إلى إعلام يستنهض همم الشباب، ويستنفر طاقات المجتمع، ويحفز السواعد نحو مزيد من العمل والاجتهاد، حتى تصطف كل القدرات، وتتوحد الأيادي، ويلتحم الجميع مع قيادتهم، مؤازرين ومساندين لأجل تحقيق تلك الأهداف الكبرى.

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