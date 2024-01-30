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حديقة حي جامعة نجران بلا دورات مياه

1/30/2024 10:13:52 PM

(MENAFN- Al Watan) تبرز حديقة جامعة نجران كواحدة من الحدائق الحديثة التي أطلقتها أمانة المنطقة ضمن مشاريع أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، إلا أن مواطني شرق نجران يشكون من أن الحديقة تفتقد إلى دورات مياه للرجال والنساء مما يؤثر في الحفاظ على الصحة العامة والنظافة، ويؤرق الزوار واستمتاعهم، بينما أوضحت أمانة نجران لـ ((الوطن)) أنه تم دراسة إنشاء دورات مياه للجنسين بالحديقة وسيتم الطرح بعد توفر التكاليف اللازمة.
حدائق حديثة
تعتبر حديقة حي الجامعة من الحدائق الحديثة التي تحتوي على مسطحات خضراء ومشايات من الإنترلوك، ومواقف طولية للسيارات، وتم زراعة الأشجار المحلية المتنوعة بها، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، وألعاب الأطفال، وتنفيذ الشبكات والخزانات الخاصة بالري.
الراحة والاستمتاع
يقول المواطن عويضة اليامي، تعتبر الحدائق ملاذًا هامًا للهروب من صخب الحياة اليومية، ومع تزايد الاهتمام بتوفير بيئة صحية ومريحة، يبرز دور دورات المياه كجزء لا غنى عنه في تطوير وتحسين تجربة الزائرين، وتعتبر دورات المياه جزءًا أساسيًا يعزز الراحة والاستمتاع في الحديقة فالزائر يحتاج إلى مكان مناسب للراحة وتلبية احتياجاته الأساسية.
متنفس للأهالي
يذكر المواطن بدر محمد أن حديقة حي الجامعة تعتبر متنفسًا لأهالي أحياء شرق نجران، حيث تعتبر من الحدائق الكبيرة والحيوية والتي تعتبر واحدة من المعالم الحديثة المتألقة التي تعزز جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث تتيح للأهالي الاستمتاع بالجلوس برفقة أسرهم، حيث لا بد أن تتوفر دورات مياه للرجال والنساء لراحة المترددين والمستفيدين من الحديقة، ولها دور مهم في الحفاظ على الصحة العامة والنظافة في المكان، إذ تلعب هذه المرافق دورًا أساسيًا في تحسين تجربة الزوار، والحفاظ على الصحة والنظافة.

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