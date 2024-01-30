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تمديدات أرضية للكهرباء بأحياء الدرب

1/30/2024 10:13:52 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت شركة الكهرباء بمنطقة جازان بأعمال التمديدات الأرضية بعدد من أحياء أبوالسداد ونخب وأبويحيى بمحافظة الدرب. وأوضح أحد المهندسين العاملين بالمشروع أن العمل يجري حسب المخطط، وتم إنجاز 28 محولا والمتبقي 12 فقط، وجاري العمل على إنجازها، وجرى تمديد الكيابل الأرضية في كامل محافظة الدرب وسيتم الاستغناء عن الأسلاك الهوائية والأعمدة الخشبية الحديدية بعد تشغيل المشروع.

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