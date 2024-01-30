تمديدات أرضية للكهرباء بأحياء الدرب

تمديدات أرضية للكهرباء بأحياء الدرب
التاريخ
1/30/2024 10:13:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) شرعت شركة الكهرباء بمنطقة جازان بأعمال التمديدات الأرضية بعدد من أحياء أبوالسداد ونخب وأبويحيى بمحافظة الدرب. وأوضح أحد المهندسين العاملين بالمشروع أن العمل يجري حسب المخطط، وتم إنجاز 28 محولا والمتبقي 12 فقط، وجاري العمل على إنجازها، وجرى تمديد الكيابل الأرضية في كامل محافظة الدرب وسيتم الاستغناء عن الأسلاك الهوائية والأعمدة الخشبية الحديدية بعد تشغيل المشروع.
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