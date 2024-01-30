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5 درجات تحت الصفر بمناطق شمالية

1/30/2024 10:13:52 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ومحافظتا العلا وخيبر، انخفاضا في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة، تتراوح ما بين 5 درجات ودرجة تحت الصفر. بينما يشهد جبل اللوز، وعلقان، والظهر بمنطقة تبوك، وكذلك منطقتا الجوف والحدود الشمالية، تساقطا للثلوج الخفيفة.
وقد هطلت، أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وامتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف)، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
رياح سطحية
نبه المركز من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وتشمل هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، ونشاطا للرياح السطحية المثيرة للغبار، وارتفاع الأمواج، وتساقط الثلوج الخفيفة، وانخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تشهد حتى الجمعة المقبل هطول أمطار خفيفة. كما تشهد منطقة جازان هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الفترة نفسها. أما منطقة الباحة فتشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الغد الخميس، بينما تؤثر الأمطار الخفيفة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات في الفترة نفسها.
تدني الرؤية
تؤثر الأمطار الخفيفة على مناطق: تبوك وحفر الباطن والخفجي والعيص والعلا وينبع وخيبر يومي الخميس والجمعة. أما في الحدود الشمالية والجوف فتتأثر المنطقتان بأمطار خفيفة حتى الجمعة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على مناطق: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وحائل بسرعة 45 كم/ س أو أكثر مع تدنٍ في الرؤية الأفقية، وتتأثر مناطق: الرياض والشرقية والقصيم برياح سطحية مثيرة للغبار، إذ تبلغ سرعتها 50 كم/ س مع تدنٍ في الرؤية الأفقية.

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