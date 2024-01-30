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توجيه نائب أمير مكة يُنهي معاناة مواطن مع المياه

1/30/2024 10:13:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوبت شركة المياه الوطنية (القطاع الغربي) مع شكوى مواطن التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أثناء زيارته لمحافظة الليث الأحد الماضي ، والذي طالب بتوفير خدمة المياه لسكان قرية طفيل " شمال الليث " ، ليأتي الرد بعد 48 ساعة من اللقاء حيث أعلنت الشركة أنها ستقدم الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال القنوات الرقمية.
وأثناء زيارة الأمير سعود بن مشعل لمحافظة الليث ولقائه الأهالي والاستماع لمطالبهم تقدّم مواطن بشكوى لسموه يتركز فحواها في عدم توفر المياه بقرية الطفيل (من أكبر قرى شمال المحافظة على حد وصف المواطن ) ، وعلى الفور أحال نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكوى المواطن بشكل مباشر إلى رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية الذي كان متواجداً في الجولة ضمن مسؤولي القطاعات الحكومية الذين يرافقون سموه في الجولة ، ووجه سموه في حينها بإيجاد حلول لإنهاء معاناة سكان القرية .
وفي تجاوب سريع أعلنت شركة المياه الوطنية أنها ستقدم الخدمة لسكان قرية طفيل ومدهم بالمياه المحلاة عبر محطة التعبئة (أشياب الشعيبة) ، والذين يمكنهم طلب صهاريج المياه وذلك باتباع خطوات ميسرة وبسيطة عبر قنوات الشركة الرقمية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ساعة، كما أعلنت عن إمكانية حصول المستفيدين على الصهاريج أيضًا عند زيارتهم موقع المحطة (الأشياب).
وأكدت المياه الوطنية أنها تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية وفق برامج وخطط استراتيجية بناءً على الأولويات المتبعة، داعية عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني com) .
يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة يحرص خلال زياراته للمحافظات على أن يرافقه مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة لتعزيز التواصل المباشر بين المسؤول سكان المحافظات بما يُسهم في تلبية احتياجاتهم والحل الفوري للتحديات التي تواجه سكان المحافظات

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