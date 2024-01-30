البحرين يتحدى اليابان وسوريا بوجه إيران

البحرين يتحدى اليابان وسوريا بوجه إيران
التاريخ
1/30/2024 10:13:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) عقب أدائه اللافت في مرحلة المجموعات بكأس آسيا، التي تدور رحاها حاليا في قطر، يتطلع منتخب البحرين لمواصلة مفاجآته والصعود إلى ربع النهائي، عندما يخوض مواجهة من العيار الثقيل، أمام منتخب اليابان، على إستاد الثمامة، فيما يحلم منتخب سوريا الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله للأدوار الإقصائية بتحقيق مزيد في النسخة الحالية، حينما يواجه نظيره منتخب إيران على إستاد عبدالله بن خليفة، في ختام مواجهات ثمن نهائي البطولة القارية.
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