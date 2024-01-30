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البحرين يتحدى اليابان وسوريا بوجه إيران

1/30/2024 10:13:52 PM
(MENAFN- Al Watan) عقب أدائه اللافت في مرحلة المجموعات بكأس آسيا، التي تدور رحاها حاليا في قطر، يتطلع منتخب البحرين لمواصلة مفاجآته والصعود إلى ربع النهائي، عندما يخوض مواجهة من العيار الثقيل، أمام منتخب اليابان، على إستاد الثمامة، فيما يحلم منتخب سوريا الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله للأدوار الإقصائية بتحقيق مزيد في النسخة الحالية، حينما يواجه نظيره منتخب إيران على إستاد عبدالله بن خليفة، في ختام مواجهات ثمن نهائي البطولة القارية.

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