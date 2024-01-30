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15.6 مليار ريال قيمة سوق تنسيق الأعمال بالمملكة

1/30/2024 10:13:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت القيمة السوقية لقطاع تنسيق الأعمال بالمملكة 3.9 مليار ريال في عام 2022، ومن المتوقع أن تشهد نموًا حتى 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.07%؛ لتصل إلى 15.6 مليار ريال.
وأشار تقرير حديث لـ(Research And Markets) إلى أن سوق تنسيق الأعمال يشهد تحولا عميقًا، مدفوعًا بمجموعة من العوامل التي تعيد تشكيل المشهد الرقمي في المملكة، حيث برز تنسيق سير الأعمال كمحور أساسي للشركات والهيئات الحكومية على حد سواء، حيث يعمل كأداة قوية لتحسين العمليات وزيادة الإنتاجية، وتبسيط العمليات التجارية المعقدة.
أسباب النمو
وأوضح التقرير أن هذا الطلب المتزايد على سوق تنسيق الأعمال جاء مدفوعًا بالعديد من المحركات الرئيسية، كل منها يسهم في مسار النمو الديناميكي للسوق، حيث تقف رؤية 2030 الطموحة، التي تقودها الحكومة السعودية، كقوة دافعة وراء تركيز المملكة على التحول الرقمي والأتمتة، وتهدف رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل اعتماده على النفط، ووضع الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، ويتوافق تنسيق سير الأعمال بسلاسة مع هذه الرؤية، مما يوفر للمؤسسات الوسائل اللازمة لرقمنة سير العمل اليدوي والورقي التقليدي، وتقليص النفقات الإدارية العامة، وتسريع عمليات صنع القرار، من خلال أتمتة وتنسيق العمليات التجارية، ويمكن الشركات من تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء العام.
قيمة سوق تنسيق ودعم الأعمال بالسعودية
- 3.9 مليار ريال 2022.
- 15.6 مليار ريال 2028.
- %25.07 النمو السنوي المركب.
أبرز محركات سوق تنسيق ودعم الأعمال
- رؤية 2030 والتحول الرقمي.
- المرونة الرقمية.
- قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية المزدهرة.
- تحديات السوق الرئيسية.
- التغيير والتحول الثقافي.
- خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية.

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