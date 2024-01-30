15.6 مليار ريال قيمة سوق تنسيق الأعمال بالمملكة

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- Al Watan) بلغت القيمة السوقية لقطاع تنسيق الأعمال بالمملكة 3.9 مليار ريال في عام 2022، ومن المتوقع أن تشهد نموًا حتى 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.07%؛ لتصل إلى 15.6 مليار ريال.
وأشار تقرير حديث لـ(Research And Markets) إلى أن سوق تنسيق الأعمال يشهد تحولا عميقًا، مدفوعًا بمجموعة من العوامل التي تعيد تشكيل المشهد الرقمي في المملكة، حيث برز تنسيق سير الأعمال كمحور أساسي للشركات والهيئات الحكومية على حد سواء، حيث يعمل كأداة قوية لتحسين العمليات وزيادة الإنتاجية، وتبسيط العمليات التجارية المعقدة. أسباب النمو
وأوضح التقرير أن هذا الطلب المتزايد على سوق تنسيق الأعمال جاء مدفوعًا بالعديد من المحركات الرئيسية، كل منها يسهم في مسار النمو الديناميكي للسوق، حيث تقف رؤية 2030 الطموحة، التي تقودها الحكومة السعودية، كقوة دافعة وراء تركيز المملكة على التحول الرقمي والأتمتة، وتهدف رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل اعتماده على النفط، ووضع الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، ويتوافق تنسيق سير الأعمال بسلاسة مع هذه الرؤية، مما يوفر للمؤسسات الوسائل اللازمة لرقمنة سير العمل اليدوي والورقي التقليدي، وتقليص النفقات الإدارية العامة، وتسريع عمليات صنع القرار، من خلال أتمتة وتنسيق العمليات التجارية، ويمكن الشركات من تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء العام. قيمة سوق تنسيق ودعم الأعمال بالسعودية
- 3.9 مليار ريال 2022.
- 15.6 مليار ريال 2028.
- %25.07 النمو السنوي المركب. أبرز محركات سوق تنسيق ودعم الأعمال
- رؤية 2030 والتحول الرقمي.
- المرونة الرقمية.
- قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية المزدهرة.
- تحديات السوق الرئيسية.
- التغيير والتحول الثقافي.
- خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية.
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