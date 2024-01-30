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بدء أعمال المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين

1/30/2024 10:13:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز تنطلق، الأربعاء، أعمال المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، ويستمر حتى السبت الثالث من فبراير.
ويتيح المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة، الذي تنظمه مؤسسة المنصة المتميزة لإقامة وتنظيم المعارض بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة ممثلة بلجنة التغذية والإعاشة، الفرصة للمشاركين والزوار منصة لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن والموردين والتعرف على أحدث الخدمات والتقنيات في هذا المجال، فضلا عن إتاحة الفرص لتأسيس أعمال جديدة ومربحة، وزيادة التسويق، وتبادل الخبرات، والتجارب بين الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية، والمشروبات، والضيافة وحلولها.
وتتركز محاور المؤتمر في التغذية في الحج والعمرة، وسلامة الغذاء وتقنيات حفظ الغذاء والحماية من التلوث، والتثقيف الصحي، كما تتضمن الفعاليات ورش عمل يديرها مختصون حول الأعمال الوجستية، وتدوير النفايات، وريادة الأعمال في مجال التغذية، وإدارة المطاعم، وإدارة التكاليف.
وتصل قيمة سوق الأغذية في المملكة نحو 153 مليار ريال، ويعد هذا القطاع من أكبر القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتمثل مصانع المنتجات الغذائية 14% من إجمالي عدد المصانع في المملكة، إذ بلغ عدد مصانع الأغذية في عام 2021م 1183 مصنعاً، وفي ذات العام بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية 221 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 6%، ويصل حجم الاستثمارات في قطاع المنتجات الغذائية 88.191 مليار ريال، تشكل نسبة 612% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.

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