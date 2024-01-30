انخفاض تداول الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al Watan) انخفض تداول الدولار وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بحثاً عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك معدلات الفائدة.
وتستهل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أسبوعاً من البيانات المتعلقة بسوق العمل المحلي والتي تبلغ ذروتها بصدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير، الجمعة. وستعطي البيانات مزيدا من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.
واستقر مؤشر الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية، حيث تداول مؤخراً حول 103.50 مع تحرك المتعاملين في السوق بحذر قبل اجتماع الفيدرالي الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر يومين.
ومع توقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأربعاء وأي تلميحات لخفض معدلات الفائدة في المستقبل القريب.
ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 46% أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض معدلات الفائدة في مارس، بانخفاض من 73.4% قبل شهر، إذ تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً.
وانخفض اليورو 0.09% إلى 1.0822 دولار قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، إذ تشير التوقعات إلى مؤشرات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكاً قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.
وفي آسيا، تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.06% مقابل الين عند 147.38 للدولار.
وصعد الدولار الأسترالي 0.08% مقابل العملة الأمريكية إلى 0.6616 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6625 دولار أمريكي.
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