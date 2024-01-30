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انخفاض تداول الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة

1/30/2024 10:13:51 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض تداول الدولار وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بحثاً عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك معدلات الفائدة.
وتستهل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أسبوعاً من البيانات المتعلقة بسوق العمل المحلي والتي تبلغ ذروتها بصدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير، الجمعة. وستعطي البيانات مزيدا من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.
واستقر مؤشر الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية، حيث تداول مؤخراً حول 103.50 مع تحرك المتعاملين في السوق بحذر قبل اجتماع الفيدرالي الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر يومين.
ومع توقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأربعاء وأي تلميحات لخفض معدلات الفائدة في المستقبل القريب.
ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 46% أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض معدلات الفائدة في مارس، بانخفاض من 73.4% قبل شهر، إذ تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً.
وانخفض اليورو 0.09% إلى 1.0822 دولار قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، إذ تشير التوقعات إلى مؤشرات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكاً قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.
وفي آسيا، تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.06% مقابل الين عند 147.38 للدولار.
وصعد الدولار الأسترالي 0.08% مقابل العملة الأمريكية إلى 0.6616 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6625 دولار أمريكي.

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