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اقتصادية قناة السويس تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من 3 دول خلال 2024

1/30/2024 10:13:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تركز على 21 قطاعا لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.

وأضاف جمال الدين، خلال ندوة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الهيئة تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من 3 دول هى تركيا والصين والهند خلال العام الجاري.

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