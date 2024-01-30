اقتصادية قناة السويس تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من 3 دول خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تركز على 21 قطاعا لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
وأضاف جمال الدين، خلال ندوة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الهيئة تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من 3 دول هى تركيا والصين والهند خلال العام الجاري.
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