اقتصادية قناة السويس تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من 3 دول خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تركز على 21 قطاعا لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.

وأضاف جمال الدين، خلال ندوة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الهيئة تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من 3 دول هى تركيا والصين والهند خلال العام الجاري.

موضوعاتبدء دراسات المرحلتين الثانية والثالثة من الخط الرابع للمترو أبريل المقبل “النقل” تبحث مع“الجايكا” مشروعات التعاون القائمة والمستقبلية تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط وأشار إلى أنه منذ يوليو 2022 وحتى نهاية 2023 تم إنشاء نحو 97 مشروعا بالمنطقة الاقتصادية، منها 7 مشروعات بالموانئ و90 مشروعا بالمناطق الصناعية، باستثمارات 4.6 مليار دولار عبر شركات متنوعة، 40% منها أجنبية و60% مصرية.