رسالة ماجستير تناقش دور المنظمات غير الحكومية فى تحقيق أهداف حياة كريمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت الباحثة ريهام محمد عاطف مسعود عيسوى، بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، على درجة الماجستير من كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس قسم العلوم الإنسانية.
وكان موضوع الرسالة“دور المنظمات الحكومية والأهلية فى المشاركة الفعلية لتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة فى البيئات الأكثر احتياجا – دراسة أنثروبولوجية”.
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ورصدت الدراسة، أن مفهوم التنمية بالمشاركة طرأ عليه تغيرات، فلم تعد الدولة هى الفاعل الرئيسى فقط ولكن أصبح هناك العديد من الفاعلين الآخرين من منظمات المجتمع المدنى من جهات ومنظمات غير حكومية من خلال ما يطرح من مبادرات بشأن التنمية المجتمعية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور مصطفى عوض أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس رئيسًَا ومشرفًا، والدكتور ماجد يسرى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات مشرفًا ومناقشًا، والدكتورة الشيماء عامر مدرس علم النفس البيئى المساعد بجامعة عين شمس مشرفًا ومناقشًا، والدكتورة سهير حسن إبراهيم أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان مناقشًا، والدكتورة سهام عبدالحميد أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان مناقشًا.
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