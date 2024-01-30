رسالة ماجستير تناقش دور المنظمات غير الحكومية فى تحقيق أهداف حياة كريمة

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت الباحثة ريهام محمد عاطف مسعود عيسوى، بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، على درجة الماجستير من كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس قسم العلوم الإنسانية.

وكان موضوع الرسالة“دور المنظمات الحكومية والأهلية فى المشاركة الفعلية لتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة فى البيئات الأكثر احتياجا – دراسة أنثروبولوجية”.

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ورصدت الدراسة، أن مفهوم التنمية بالمشاركة طرأ عليه تغيرات، فلم تعد الدولة هى الفاعل الرئيسى فقط ولكن أصبح هناك العديد من الفاعلين الآخرين من منظمات المجتمع المدنى من جهات ومنظمات غير حكومية من خلال ما يطرح من مبادرات بشأن التنمية المجتمعية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور مصطفى عوض أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس رئيسًَا ومشرفًا، والدكتور ماجد يسرى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات مشرفًا ومناقشًا، والدكتورة الشيماء عامر مدرس علم النفس البيئى المساعد بجامعة عين شمس مشرفًا ومناقشًا، والدكتورة سهير حسن إبراهيم أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان مناقشًا، والدكتورة سهام عبدالحميد أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان مناقشًا.



