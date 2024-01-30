((شعبة المستوردين)): حجم البضائع المحتجزة فى الموانئ يتجاوز 7 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قدرت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حجم السلع والبضائع المحتجزة فى الموانئ خلال الفترة الحالية بـ 7 مليارات دولار، وتسعى الشعبة من خلال التواصل مع البنك المركزى إلى تسريع وتيرة الإفراج لعدم تكرار أزمة تكدس البضائع مرة ثانية.

وقال أحمد شيحة عضو مجلس إدارة الغرفة، إن شريحة كبيرة من الشركات تأثرت بسبب صعوبة إدخال الخامات المحتجزة، خاصة وأن صلاحية بعض المستلزمات قد تنتهى قبل الوصول إلى المصنع وبالتحديد المستلزمات الدوائية والأغذية.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الإفراجات الجمركية الأخيرة أعادت مصانع كثيرة إلى العمل بعد دخولها مرحلة التعثر، لذلك ينبغى على الحكومة استكمال تلك الإجراءات للحفاظ على استمرارية عمل القطاع الصناعى فى ظل ضغوط السوق المحلى والعالمى.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان مؤخرًا، إن الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

وأوضح شيحة أن وجود سعرين للعملة الأجنبية فى السوق المحلى هو أكبر تحد أمام المستوردين، وما يزيد الأمر سوءًا هو احتكار التجار للمنتجات والسلع، لتحقيق المزيد من المكاسب، لذا تشديد الرقابة على السوق بات أمرًا ضروريًا.

لفت إلى أنه من المرتقب أن يتخذ المستوردون قرارًا بوقف أو تقليل الكميات المستوردة من بعض السلع، خاصة التى تصنف تحت بند الرفاهيات بعد تراجع الطلب عليها من قبل المواطنين.