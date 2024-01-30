مصادر لـالبورصة: انقطاعات الكهرباء قد تستمر حتى يوليو المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر رفيعة المستوى لـ”البورصة”، إن أزمة انقطاع الكهرباء ستظل مستمرة حتى نهاية العام المالى الحالى على الأقل أو لحين زيادة الأسعار العام المالى المقبل.

وكانت مصر قد شهدت أزمة طاقة نتيجة تراجع إنتاج الغاز بالتزامن مع زيادة استهلاك محطات الطاقة الكهربائية له نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف العام الماضى.

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ودفعها ذلك لوقف الصادرات بداية من أبريل الماضى، لتسجل خلال أول 11 شهراً من العام نحو 4.1 مليار متر مكعب مقارنة بنحو 9.9 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وحسب قاعدة البيانات المشتركة“جودي” تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال أول 11 شهراً من العام الماضى إلى 54.73 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2022، واستحوذ توليد الكهرباء على 32.4 مليار متر مكعب مقابل 32.1 مليار متر مكعب فى 2022.

كانت الحكومة قد رفعت الحكومة أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك المنزلى في ثاني أيام العام الجديد، بنسب تراوحت بين 8% و21%، بحسب بيانات نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكترونى.

ويعد ذلك أول تحريك لأسعار بيع الكهرباء منذ 18 شهراً، إذ أجلت الحكومة زيادة الأسعار أكثر من مرة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، إن تكلفة إنتاج كل كيلو وات تصل إلى 177 قرشاً، وإن جميع الشرائح تحصل على دعم رغم تحريك الأسعار.

وكشف أن دعم الكهرباء تراجع إلى نحو 75 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه كان سيصل لها ما لم يتم تحريك الأسعار.