الرقابة المالية تقيد لومين وديجافيد بسجل تعهيد شركات التكنولوجيا المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قيدت الهيئة العامة للرقابة المالية شركتي“لومين” و”ديجافيد” بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلمت“البورصة”، أن هناك شركتين أخرتين تقدمتا للرقابة المالية بمستندات القيد بسجل التعهيد للهيئة، ومن المتوقع أن يتم البت فى تلك الطلبات خلال الربع الجارى.
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ووافقت لجنة البت فى طلبات استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال اجتماعها الأول على الطلبات المقدمة للهيئة من الشركتين للقيد فى سجل مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية، بعد التأكد من استيفاء الشركتين للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية الواجب توافرها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل فى مجالى عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.
ويعرف سجل التعهيد، بأنه سجل بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمى خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأى من خدمات التعهيد.
كما تعرف خدمات التعهيد، بأنها خدمات تقدمها شركة متخصصة فى مجالات التكنولوجيا للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدة الأخيرة على تقديم خدماتها بشكل رقمى.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى لتحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك رئيسى لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.
وأشار فريد، إلى جهود الهيئة فى تحقيق عملية رقمنة النظام المالى غير المصرفى، وتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إلزام الهيئة لجميع الشركات بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها فى أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمى حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالى.
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