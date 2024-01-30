الرقابة المالية تقيد لومين وديجافيد بسجل تعهيد شركات التكنولوجيا المالية

MENAFN - Al-Borsa News) قيدت الهيئة العامة للرقابة المالية شركتي“لومين” و”ديجافيد” بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وعلمت“البورصة”، أن هناك شركتين أخرتين تقدمتا للرقابة المالية بمستندات القيد بسجل التعهيد للهيئة، ومن المتوقع أن يتم البت فى تلك الطلبات خلال الربع الجارى.

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ووافقت لجنة البت فى طلبات استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال اجتماعها الأول على الطلبات المقدمة للهيئة من الشركتين للقيد فى سجل مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية، بعد التأكد من استيفاء الشركتين للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية الواجب توافرها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل فى مجالى عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.

ويعرف سجل التعهيد، بأنه سجل بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمى خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأى من خدمات التعهيد.

كما تعرف خدمات التعهيد، بأنها خدمات تقدمها شركة متخصصة فى مجالات التكنولوجيا للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدة الأخيرة على تقديم خدماتها بشكل رقمى.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى لتحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك رئيسى لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.

وأشار فريد، إلى جهود الهيئة فى تحقيق عملية رقمنة النظام المالى غير المصرفى، وتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إلزام الهيئة لجميع الشركات بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها فى أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمى حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالى.