((شيامو)) للصناعات الدوائية تنشئ مصنعًا فى العين السخنة باستثمارات 150 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة شيامو للصناعات الدوائية إنشاء مصنع فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة باستثمارات مبدئية 150 مليون جنيه.
قال الدكتور أحمد عيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شيامو بدأت تصنع مستحضرات التجميل لدى الغير خلال الشهور الماضية، استعدادًا لتلبية طلبات تصديرية فى الدول العربية والأفريقية والخليجية.
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أضاف عيسى لـ“البورصة”، أن الشركة تعمل فى السوق المصرى منذ أكثر من عامين، ومن المقرر أن تتسلم أرض المشروع قريبًا، لتبدأ مباشرة بضخ 10 ملايين جنيه فى المرحلة الأولى من أعمال الإنشاءات وباقى القيمة الاستثمارية ستستخدم لشراء ماكينات التصنيع والخامات.
أشار إلى أن الشركة كلفت مكتب استشارى كبير لإعداد دراسة جدوى المشروع، ووفقًا للدراسة من المقرر أن تخاطب الشركة البنوك لتوفير جزء من التمويل، أو الدخول فى شراكة مع مستثمر استراتيجي أو محلى مقابل حصة محددة.
أوضح أن النشاط الرئيسى للشركة هو تصنيع الأدوية وجارى تسجيل بعض الأصناف لدى وزارة الصحة استعدادًا لتصنيعها، وستسعى الشركة إلى شراء الخامات من السوق المحلى بدلا من استيرادها كباقى الشركات العاملة فى القطاع لعدم الاستسلام لضغوط الدولار.
ويعمل فى السوق المصرى 191 مصنعا بقطاع الأدوية، بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة مع 130 مصنعا عام 2014 بإجمالى 500 خط إنتاج، وذلك بمعدل نمو 60%، وانعكس ذلك على النمو الإيجابى لسوق الدواء وتحقيق اكتفاء ذاتى بنسبة 94%.
ويحتاج قطاع الأدوية سيولة دولارية للإفراج عن الخامات بنحو 150 مليون دولار شهريًا، وفقًا لرامز جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل.
وبلغ إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى 4 مليارات عبوة سنويًا، بينما تتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.
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