((شيامو)) للصناعات الدوائية تنشئ مصنعًا فى العين السخنة باستثمارات 150 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة شيامو للصناعات الدوائية إنشاء مصنع فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة باستثمارات مبدئية 150 مليون جنيه.

قال الدكتور أحمد عيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شيامو بدأت تصنع مستحضرات التجميل لدى الغير خلال الشهور الماضية، استعدادًا لتلبية طلبات تصديرية فى الدول العربية والأفريقية والخليجية.

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أضاف عيسى لـ“البورصة”، أن الشركة تعمل فى السوق المصرى منذ أكثر من عامين، ومن المقرر أن تتسلم أرض المشروع قريبًا، لتبدأ مباشرة بضخ 10 ملايين جنيه فى المرحلة الأولى من أعمال الإنشاءات وباقى القيمة الاستثمارية ستستخدم لشراء ماكينات التصنيع والخامات.

أشار إلى أن الشركة كلفت مكتب استشارى كبير لإعداد دراسة جدوى المشروع، ووفقًا للدراسة من المقرر أن تخاطب الشركة البنوك لتوفير جزء من التمويل، أو الدخول فى شراكة مع مستثمر استراتيجي أو محلى مقابل حصة محددة.

أوضح أن النشاط الرئيسى للشركة هو تصنيع الأدوية وجارى تسجيل بعض الأصناف لدى وزارة الصحة استعدادًا لتصنيعها، وستسعى الشركة إلى شراء الخامات من السوق المحلى بدلا من استيرادها كباقى الشركات العاملة فى القطاع لعدم الاستسلام لضغوط الدولار.

ويعمل فى السوق المصرى 191 مصنعا بقطاع الأدوية، بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة مع 130 مصنعا عام 2014 بإجمالى 500 خط إنتاج، وذلك بمعدل نمو 60%، وانعكس ذلك على النمو الإيجابى لسوق الدواء وتحقيق اكتفاء ذاتى بنسبة 94%.

ويحتاج قطاع الأدوية سيولة دولارية للإفراج عن الخامات بنحو 150 مليون دولار شهريًا، وفقًا لرامز جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل.

وبلغ إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى 4 مليارات عبوة سنويًا، بينما تتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.