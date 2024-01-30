خبراء يتوقعون انخفاضاً حاداً لإنتاج النفط الفنزويلي بسبب العقوبات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل تركيا تقر خطوات جديدة لحماية الليرة يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد

من المحتمل أن ينخفض إنتاج فنزويلا من النفط بشكل حاد بعدما بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات، إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا في تهديداتها بإعادة فرض العقوبات على البلد اللاتيني.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الثلاثاء إنها لن تمدد العمل بقرار تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز في فنزويلا الذي تنتهي صلاحيته في 18 أبريل، ما لم تعقد الحكومة انتخابات رئاسية“حرة ونزيهة”.

وبلغ إنتاج فنزويلا من النفط 876 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ فرضت واشنطن عقوبات شاملة على البلاد وشركة النفط الحكومية في أوائل عام 2019.

ومنذ تخفيف العقوبات في عام 2022، تعمل شركة“شيفرون” على زيادة الإنتاج وبيع النفط الفنزويلي لمصافي التكرير في الولايات المتحدة.

من جانبه قال“فرناندو فيريرا” مدير المخاطر الجيوسياسية في شركة“رابيدان إنرجي أدفيزورز” الاستشارية لوكالة“بلومبرج”، إنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستعيد العمل بالحظر الشامل أم ستسمح لـ“شيفرون” بتنفيذ عمليات محدودة.

وأضاف:“مع ذلك، فإن الإنتاج قد ينخفض إلى 600 ألف أو 700 ألف برميل يوميًا في غضون أشهر، ومن السابق لأوانه تقدير ما سيحدث، لكن لو كنت مشتريًا للخام الفنزويلي لقمت بتخزينه قبل 18 أبريل”.

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