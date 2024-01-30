مصادر: مصر تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد وتتأهب لخفض الجنيه

كشفت مصادر حكومية لـ((البورصة)) أن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام إذا تم تخفيض سعر الصرف.

أضافت المصادر أن الجانبين اتفقا على تبنى سعر صرف مُدار، وليس التحرير الكامل للجنيه.

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ويتداول الجنيه فى السوق الموازية عند مستوى 71 جنيهاً للدولار، فيما يسجل وفق شهادات الإيداع الدولية لسهمى البنك التجارى الدولى، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية نحو 80 جنيهاً للدولار، بينما يبلغ سعره فى السوق الرسمى 30.9 جنيه وهو مستقر منذ نحو سنة.

ولم تُفصح المصادر عن قيمة القرض الجديد بعد الزيادة والتى كانت ضمن محاور مناقشة بعثة الصندوق للقاهرة التى بدأت الأسبوع الحالى.

وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفى حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالى خلال الأسبوع المقبل.

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتمانى ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالى تجميد البرنامج.

ورهن صندوق النقد الدولى صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات فى مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذى تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه فى السوق الموازى.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التى قالت متحدثة الصندوق، جولى كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات فى مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن وصول قيمة القرض لنحو 10 مليارات دولار سيغطى بالكاد الاحتياجات التمويلية لمصر، وإن البلاد قد تستفيد من زيادة حصص الأعضاء %50 التى أقرها المجلس التنفيذى للصندوق.

وهو ما اتفقت معه تقديرات ((إتش إس بى سى)) بإمكانية زيادة القرض بما يصل إلى 8 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يُصاحب القرض تمويلات إضافية من الشركاء متعددى الأطراف، لسد الفجوة التمويلية لمصر، وهى ما كان مُعلنا أنها ستكون فى حدود 14 مليار دولار شاملة مبيعات الأصول.