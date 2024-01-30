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قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

1/30/2024 10:10:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وتعتقل عددا من الشبان في مدخله.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بجرافة عسكرية قد اقتحمت في وقت سابق المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية.


كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، ومدينة قلقيلية بالضفة الغربية.


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