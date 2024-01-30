قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وتعتقل عددا من الشبان في مدخله.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بجرافة عسكرية قد اقتحمت في وقت سابق المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، ومدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
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