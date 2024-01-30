مجلس النواب يصوت اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أنّ المجلس سيصوت الأربعاء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.



ودعا الصفدي، الحكومة ووزير المالية محمد العسعس إلى تجهيز الرد على ما جاء في مداولات النواب التي استمرت لـ5 أيام.



وتحدث خلال الجلستين الصباحية والمسائية، التي عقدها المجلس الثلاثاء، 40 نائبا، بينما تحدث خلال الجلسات السابقة 47 نائبا، وبذلك يكون قد تحدث على مدار الأيام الماضية 87 نائبا.



وفي 20 كانون الأول الماضي، عرض وزير المالية محمد العسعس، في جلسة تشريعية أمام النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى "نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028".



وأضاف أن مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية سترتفع في عام 2024 إلى 27% مقارنة بنحو 22.3% في عام 2020، في حين ستتراجع مساهمة إيرادات ضريبة المبيعات إلى قرابة 66% في عام 2024 مقابل 71% في عام 2020، مشيرا إلى أن موازنة عام 2024 توخت توفير المخصصات المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية في مختلف مجالاتها، حيث رفعت مخصصات صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد لتصل إلى 262 مليون دينار لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

