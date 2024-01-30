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بعد البداية القوية نسبيا هل يواصل الدولار الأميركي الصعود هذا العام؟

1/30/2024 9:51:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجل الدولار بداية قوية نسبيا لعام 2024، ولكن بعض المحللين يعتقدون أنه لايزال من المحتمل تراجع العملة الأميركية على مدار العام.
وحسب بيانات «داو جونز ماركت»، ارتفع مؤشر الدولار - الذي يتتبع أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية - بنحو 2.1% خلال العام الحالي حتى الآن.
وكان أحد العوامل الرئيسية وراء قوة الدولار في السنوات القليلة الماضية هو المرونة النسبية للاقتصاد الأميركي وارتفاع الفائدة، ولكن مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيوقف رفع الفائدة مؤقتا في الخريف الماضي، بدأ الدولار في التراجع.
ولابد أن يكون المحرك الرئيسي لاتجاه الدولار هذا العام هو السياسة النقدية، مع استعداد البنوك المركزية الكبرى حول العالم لخفض الفائدة بقيادة الاحتياطي الفيدرالي، إذ من المتوقع أن يؤدي تقلص الفروق بين أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية الاحتفاظ بالدولار.
لماذا كانت البداية جيدة؟
يرى محللو «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أن الدولار ارتفع مع خفض المتداولين لتوقعاتهم بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة هذا العام.
ففي أواخر ديسمبر، كان المتداولون يتوقعون بنسبة 90% خفض الفائدة الأميركية في مارس، لكن وحسب أداة «سي إم إي فيدواتش» تراجعت تلك الاحتمالية إلى نحو 46% اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي.
كما أن التوقعات بشأن إجمالي مقدار خفض الفائدة المتوقع هذا العام تراجع أيضا، من 170 نقطة أساس في منتصف يناير الجاري، ليصل حاليا إلى ما يتراوح بين 135 نقطة و 150 نقطة أساس.
هل يستمر الارتفاع؟
توقع محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة نشرت الأسبوع الماضي أن يشهد الدولار تراجعا خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مع احتمالية حدوث أغلب التراجع في النصف الثاني من العام الحالي.
كما أوضحوا أنهم لا يتوقعون حدوث ركود هذا العام، ويرون أن الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في مارس.
ولكن هذا السيناريو سلبي بالنسبة للدولار، لأن تيسير السياسة النقدية من المرجح أن يدعم الأصول الخطرة مع بقاء النمو الاقتصادي مرنا.
وبناء على البيانات التاريخية، كان أداء مؤشر الدولار مختلطا عند أول خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وذلك خلال الدورات الـ 6 الماضية، ويميل أداؤه إلى الاستقرار في المتوسط على مدار الأرباع السنوية التالية، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى مكانة الدولار كملاذ آمن وارتباطه العكسي بالمخاطر، وذلك لأن دورات الخفض السابقة غالبا ما كانت مرتبطة بالركود.
أيضا توقع «جوناثان بيترسن» الخبير الاقتصادي للسوق لدى «كابيتال إيكونومكس» في مذكرة مؤخرا أن يواجه الدولار رياحا معاكسة بدعم من الرغبة القوية في المخاطرة في الأسواق العالمية، وتراجع عوائد السندات في الولايات المتحدة خلال العام، متوقعا تداول الدولار في نطاق محدود مقابل معظم العملات الرئيسية في أغلب فترات 2024.

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