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إيرادات تسلا تقترب من 100 مليار دولار في 2023

1/30/2024 9:51:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت إيرادات «تسلا» بنسبة 19% في 2023 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 96.8 مليار دولار، بحسب النتائج المالية للشركة.
وكانت إيرادات الشركة السنوية قد سجلت 81.5 مليار دولار بنهاية عام 2022، مرتفعة بأكثر من 50% مقارنة بإيرادات العام السابق.
وبينما سجلت إيرادات «تسلا» نحو 400 مليون دولار فقط في العام 2012، فإنها قفزت إلى 2 مليار في 2013، ثم 3.2 مليارات في 2014 لتواصل النمو وصولا إلى 81.5 مليار دولار في 2022.

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