إيرادات تسلا تقترب من 100 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفعت إيرادات «تسلا» بنسبة 19% في 2023 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 96.8 مليار دولار، بحسب النتائج المالية للشركة.
وكانت إيرادات الشركة السنوية قد سجلت 81.5 مليار دولار بنهاية عام 2022، مرتفعة بأكثر من 50% مقارنة بإيرادات العام السابق.
وبينما سجلت إيرادات «تسلا» نحو 400 مليون دولار فقط في العام 2012، فإنها قفزت إلى 2 مليار في 2013، ثم 3.2 مليارات في 2014 لتواصل النمو وصولا إلى 81.5 مليار دولار في 2022.
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