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الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

1/30/2024 9:51:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة المالية إن الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار وسط ترقب صدور الميزانية المؤقتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت وزارة المالية إن الاقتصاد يستعد للنمو بنسبة 7% أو أكثر في السنة المالية 2024. وتبدأ السنة المالية للهند في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.
وإذا حققت مستهدف هذا العام، فسوف يكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 7% في الهند.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حاليا 3.7 تريليونات دولار. كما تهدف الحكومة لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.
ووفقا لبنك «غولدمان ساكس»، تستعد الهند لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضا.
تعد الهند حاليا خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.
ويصف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Neo Vision لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، الهند بـ«صين المستقبل»، معتبرا أن الهند تشهد تحولا سياسيا باتجاه الغرب المتمثل في أميركا وأوروبا، ولذلك بدأت الصناعات تنتقل من الصين إلى الهند.
تفاؤل يقفز بأسعار الأسهم
بدأت الأسهم الهندية بطريقة إيجابية هذا العام بعد أن ارتفع مؤشر «نيفتي 50» بأكثر من 20% في عام 2023. واخترق المؤشر - في هذا الشهر - مستوى 22 ألف نقطة للمرة الأولى.
وكان التفاؤل المتزايد بشأن آفاق النمو في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بالإضافة إلى ارتفاع السيولة وزيادة المشاركة المحلية من العوامل الرئيسية في تعزيز الارتفاع.
وكانت الآمال في استمرارية السياسة أيضا محركا للارتفاع، حيث تستعد الهند لإجراء انتخاباتها العامة في الفترة من أبريل إلى مايو.
خفض أسعار الفائدة
يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الهندي سوف يخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الأرجح في النصف الثاني من 2024 - الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسواق الأسهم وكذلك تحفيز زيادة الإنفاق في الاقتصاد.
ووسط جاذبيتها للاستثمارات الخارجية، فإن العائلات الهندية في الداخل تقوم حاليا ببيع الذهب لشراء الأسهم الهندية، رغم أن الذهب مقدس لديهم، وهو ما يدل على وجود فرص كبيرة للاستثمار في الهند، كما يقول ليمند.
تجاوزت البورصة الهندية بورصة هونغ كونغ من حيث القيمة السوقية لتصبح في المرتبة الرابعة عالميا، ويعكس تقدمها تفاؤل المستثمرين العالميين المتزايد بفرص الهند الاقتصادية.

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