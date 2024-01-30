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الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة يرتفع إلى 1 8 تريليون دولار لا يكفي!

1/30/2024 9:51:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغ الإنفاق العالمي على التحول إلى الطاقة النظيفة مستويات قياسية مع تحرك العالم لكبح جماح تغير المناخ، لكنه لايزال غير كاف للوصول إلى صافي الانبعاثات صفر.
ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 17% العام الماضي ليصل إلى 1.8 تريليون دولار، وتشمل هذه الاستثمارات تركيب الطاقة المتجددة، وشراء السيارات الكهربائية، وبناء أنظمة إنتاج الهيدروجين ونشر تقنيات أخرى. أضف إلى ذلك الاستثمارات في بناء سلاسل توريد الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى 900 مليار دولار من التمويل، ليصل إجمالي التمويل في 2023 إلى نحو 2.8 تريليون دولار.
ويعكس هذا الإنفاق القياسي الحاجة الملحة المتزايدة للجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ في أعقاب العام الأكثر سخونة على الإطلاق، بل من المتوقع المزيد من الحرارة هذا العام. ومع ذلك، يحتاج العالم إلى استثمار أكثر من ضعف هذا المبلغ في التكنولوجيا النظيفة من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، وفقا لـ BNEF.
وقال ألبرت تشيونج، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل التمويل الجديد: «الفرصة كبيرة والإنفاق يتسارع، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد». كان إجمالي الإنفاق على تحول الطاقة في العام الماضي أقل بكثير من أكثر من 4.8 تريليونات دولار التي قدرت مؤسسة الأبحاث التي تتخذ من لندن مقرا لها أنها ستكون مطلوبة سنويا من عام 2024 إلى عام 2030 لوضع العالم على مسار صافي الصفر.
وتحذر BNEF من أن الحكومات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في السنوات المقبلة. ويقدر تشيونج أن الاستثمارات تحتاج إلى زيادة بنسبة 170% حتى يتمكن العالم من المضي قدما للوصول إلى صافي الصفر.
وقال: «نحن في الجزء الحاد من المنحنى، وسنشهد نموا سريعا» للإنفاق كل عام. لكن ما إذا كنا نسير على الطريق الصحيح نحو صافي الصفر، فهذا سؤال صعب.
وتظل الصين أكبر سوق على الإطلاق حيث أنفقت 676 مليار دولار العام الماضي. وهذه زيادة بنسبة 6% فقط مقارنة بعام 2022. وارتفعت الاستثمارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 22% على الأقل، مقارنة بإجمالي إجمالي قدره 718 مليار دولار. وكان ذلك مدفوعا جزئيا بالحوافز الواردة في قانون خفض التضخم، وهو قانون المناخ الرائد في الولايات المتحدة، والذي بدأ يحدث تأثيرا كبيرا. كما ساعدت المبيعات القوية للسيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أوروبا على زيادة الإجمالي.
وارتفع الإنفاق على المركبات الكهربائية على مستوى العالم بنسبة 36% ليصل إلى 634 مليار دولار. وهو ما جعله القطاع الذي شهد أكبر الاستثمارات، متجاوزا الطاقة المتجددة التي كسبت 8% إلى 623 مليار دولار. وضخ المستثمرون 310 مليارات دولار في شبكات الطاقة، والتي ستكون أداة حاسمة لتوفير الطاقة النظيفة التي سيتم توليدها من مزارع الرياح والطاقة الشمسية الجديدة التي سيتم تشغيلها، مما يجعلها ثالث أكبر سوق.

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