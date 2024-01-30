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10 تريليونات دولار قيمة إصدارات السندات في الصين خلال 2023

1/30/2024 9:51:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغ إجمالي إصدارات السندات في الصين 71 تريليون يوان صيني، ما يوازي نحو 10 تريليونات دولار أميركي خلال عام 2023، بزيادة 14.8% على أساس سنوي، وفق ما أعلن بنك الشعب الصيني «البنك المركزي».
وكشف البنك عن أن إصدارات سندات الخزانة بلغت 11 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 9.3 تريليونات يوان.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 10.2 تريليونات يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 14 تريليون يوان، وإصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية بلغت 348.52 مليار يوان، كما بلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 25.8 تريليون يوان.
وبلغت السندات القائمة المحتفظ بها بحلول نهاية ذلك العام 157.9 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 9.1%، كما بلغت السندات القائمة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسون الأجانب 3.72 تريليونات يوان في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ما يمثل 2.4% من إجمالي السندات القائمة المحتفظ بها.

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