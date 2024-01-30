صندوق النقد 3 1% معدل النمو الاقتصادي عالميا في 2024

MENAFN - Al-Anbaa) تشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن معدل النمو العالمي سيظل عند 3.1% في 2024 ويرتفع إلى 3.2% بالعام 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في أكتوبر 2023 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.

وأشار تقرير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024 الصادر عن الصندوق، إلى أن تنبؤات الفترة 2024-2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة 2000-2019، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية، والتضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية.وذكر التقرير أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة الأساسية بهدف مكافحة التضخم وسحب دعم المالية العامة وسط ارتفاع الديون يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي، وأن التضخم يهبط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، وسط تراجع حدة القضايا المتعلقة بجانب العرض وتشديد السياسة النقدية، وتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في 2024 و4.4% في 2025، في ظل تخفيض التنبؤات لعام 2025.وتراجعت احتمالات الهبوط العنيف فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمي إلى حد كبير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد. وعلى جانب التطورات الإيجابية، يمكن لتباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية.وزاد التقرير «قد تنطوي السياسة المالية الأيسر من اللازم ومما تفترضه التوقعات، على ارتفاع مؤقت في النمو، لكنها تنطوي كذلك على مخاطر إجراء تعديل أكثر تكلفة لاحقا، ويمكن لزيادة قوة زخم الإصلاح الهيكلي أن تعزز الإنتاجية مع ما لها من تداعيات إيجابية عبر الحدود.