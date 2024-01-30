688 7 مليون دولار استثمارات صندوق النرويج في 13 سهما بالبورصة



تزايد استثمارات الصندوق على مدار السنوات الـ 10 الماضية في ظل التحسينات المستمرة في السوق ثقة الأجانب في الأسهم الكويتية ترتفع.. وارتفاعات البورصة في 2024 ستنعكس إيجاباً على الاستثمارات



أحمد مغربي

سجلت استثمارات صندوق النرويج السيادي في الأسهم الكويتية انخفاضا ملحوظا خلال العام الماضي 2023، إذ بلغت 688.7 مليون دولار في 13 سهما في بورصة الكويت، مقارنة باستثمارات بلغت 809.37 ملايين دولار في 2022، وذلك بانخفاض بلغ 15%، وجاءت تلك الانخفاضات في قيمة استثمارات الصندوق الأكبر عالميا بالتزامن مع انخفاضات بورصة الكويت على مدار العام الماضي وتسجيلها خسائر سوقية بقيمة 6.463 مليارات دينار وسط تراجع سيولة وأحجام التداول.

وتفصيليا، جاء بنك الكويت الوطني في صدارة الأسهم التي يستثمر فيها صندوق النرويج السيادي، حيث بلغت استثمارات الصندوق 294.88 مليون دولار خلال 2023 مقارنة باستثمارات بلغت 276.22 مليون دولار، وذلك بارتفاع بلغ 10%، وجاء بنك الخليج في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 80.76 مليون دولار بنهاية 2023 مقارنة باستثمارات بلغت 95.48 مليون دولار بنهاية عام 2022، وبانخفاض بلغ 15.4%.

وجاءت في المرتبة الثالثة استثمارات صندوق النرويج في سهم هيومن سوفت، حيث بلغ إجمالي استثماراته نحو 69 مليون دولار، مقارنة باستثمارات بلغت 66.19 مليون دولار بنهاية 2022، أي بارتفاع بلغ 4.24%، تلاه شركة المباني باستثمارات بلغت 59.35 مليون دولار بنهاية 2023، مقارنة باستثمارات بلغت 69.48 مليون دولار، وذلك بتراجع بلغ 14.5%.

وبلغت استثمارات الصندوق في سهم طيران الجزيرة نحو 52.54 مليون دولار بنهاية 2023، مقارنة باستثمارات بلغت 65.6 مليون دولار، وذلك بتراجع بلغ نحو 20%، ثم بلغت استثمارات الصندوق في شركة زين نحو 37.5 مليون دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ 38.81 مليون دولار بنهاية 2022، وبانخفاض بلغ 3.3%.

أما استثمارات الصندوق في بيت التمويل الكويتي «بيتك» فقد بلغت 35.6 مليون دولار بنهاية 2023 مقارنة باستثمارات بلغت 134.9 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات على سهم شركة على الغانم وأولاده للسيارات نحو 28.18 مليون دولار مقارنة بـ 10.67 ملايين دولار، أي بارتفاع بلغ 164.1%، أما استثمارات الصندوق النرويجي في شركة بورصة الكويت بلغت 16.49 مليون دولار خلال 2023 مقارنة بـ 35.03 مليون دولار.

فيما بلغت استثمارات الصندوق في شركة أجيليتي نحو 7.5 ملايين دولار خلال 2023 مقارنة بـ 11.88 مليون دولار في 2022، فيما بلغت الاستثمارات في سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات نحو 3.4 ملايين دولار، وفي سهم بنك برقان نحو 3.3 ملايين دولار وسهم بنك بوبيان بنحو 10 آلاف دولار.

وتاريخيا، بلغت استثمارات صندوق النرويج السيادي في الأسهم الكويتية قبل نحو 10 سنوات عندما بدأت تحديدا في عام 2013 عند مستوى 30 مليون دولار، ثم في 2014 بلغ 91.6 مليون دولار، وفي عام 2015 بلغت الاستثمارات 95.9 مليون دولار، وفي عام 2016 بلغت 111.1 مليون دولار، وفي عام 2017 بلغت 130.2 مليون دولار، وفي عام 2018 بلغت 152.9 مليون دولار، وفي عام 2019 بلغت نحو 492.3 مليون دولار، وفي عام 2020 بلغت 492.3 مليون دولار، ثم في 2021 قفزت إلى 476.88 مليون دولار، واستثمرت في تحقيق القفزات خلال 2022 لتسجل 809.37 ملايين دولار، لتخفض خلال العام الماضي 2023 إلى 688.78 مليون دولار.

وتظهر الاستثمارات النرويجية في الكويت ثقة كبيرة بالأسهم الكويتية، بعد ترقية السوق لمصاف الأسواق الناشئة بالانضمام الفعلي لمؤشر ستاندر آند بورز داو جونز، والترقية الرسمية لمؤشر MSCI، والتحسينات المستمرة التي تنفذها منظومة السوق المتمثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي.

كما أن الثقة الأجنبية في أسواق المال الكويتية والكيانات التشغيلية المتداولة فيها سجلت ارتفاعا في ظل خطط التطوير التي يتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي تمثل ضمانات لاستثمار مستقر وآمن، كما أن السوق الكويتي بات مثالا يحتذى للأسواق الأخرى.

ويتوقع ان ترتفع قيمة استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم الكويتية خلال 2024 بالتزامن مع الارتفاعات القياسية التي سجلتها البورصة منذ بداية العام والتي بلغت نحو 3.1 مليارات دينار.

ويعتبر صندوق الثروة السيادية النرويجي أو ما يعرف رسميا بالصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد - العالمي من أنجح الصناديق السيادية في العالم من حيث القوة وتنويع محفظة الاستثمارات والعائدات.

وتأسس هذا الصندوق في التسعينيات لاستثمار فائض إيرادات قطاع النفط والغاز في البلاد، وحتى الآن استثمر الأموال في أكثر من 8500 شركة من 70 دولة حول العالم.

أرباح قياسية للصندوق

سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي - البالغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار - أرباحا قياسية بلغت 213 مليار دولار في العام الماضي، بدعم من العوائد القوية على استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وحقق الصندوق عائدا قدره 16.1% أو ما يعادل 213 مليار دولار في العام الماضي، بعد الخسارة البالغة 1.64 تريليون كرونة المسجلة في 2022.وذكر «نيكولاي تانجن» المدير التنفيذي لـ «نورجس بنك إنفسمنت مانجمنت» في بيان: على الرغم من ارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، إلا أن سوق الأسهم في العام الماضي كان قويا للغاية، مقارنة بالأداء الضعيف في 2022، وكان أداء أسهم التكنولوجية بشكل خاص جيدا للغاية.وفي 2023، بلغ العائد على استثمارات الصندوق في الأسهم 21.3%، ونمت استثماراته في أسهم قطاع التكنولوجيا لتشكل 22.3% من إجمالي استثماراته في سوق الأسهم، في حين بلغ العائد على حيازته من السندات 6.1%، وتراجعت الاستثمارات العقارية 12.4% في ظل ارتفاع الفائدة.