الخنة بيوت بلس يوفر إيرادات مالية للدولة تقدر بـ 117 5 مليون دينار خلال فترة الانتفاع



الكليب: المشروع سيسهم في تعزيز مدينة المطلاع كمركز تجاري واقتصادي من المتوقع أن يبدأ العمل في الربع الأول من 2024 والانتهاء منه في 2026



كشفت شركة بيوت المطلاع العقارية، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة، النقاب عن تفاصيل عقد الفرصة الاستثمارية M1 (بيوت بلس) في مدينة المطلاع السكنية، الذي يتضمن تطوير منطقة صناعية على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع، وذلك خلال حفل ضخم أقيم أمس بحضور م.أحمد الأنصاري مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبهذه المناسبة، قال م.عبدالرحمن الخنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة في كلمته: إن عقد المشروع الذي وقعته بيوت المطلاع العقارية مع الهيئة العامة للرعاية السكنية والخاص بتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة الفرصة الاستثمارية M1 (بيوت بلس) يلبي احتياجات أصحاب المنازل الجدد في مدينة المطلاع، حيث يضم مساحات مخصصة لإقامة معارض ومحلات للبيع بالتجزئة ومخازن وسكن للعمال.

وأشار إلى ان العقد الذي مدته 33 عاما تبدأ من ديسمبر 2023 ويستمر حتى ديسمبر 2056 من المتوقع أن يوفر إيرادات مالية للدولة تقدر بـ 117.5 مليون دينار خلال فترة الانتفاع والمحددة بـ 30 عاما.

وتابع: إن مشروع بيوت بلس يمثل نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ويعكس التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، والتي تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق تنمية عمرانية مستدامة في الكويت. وأضاف ان المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت.

وأوضح الخنة أن تكلفة المشروع تقدر بـ 100 مليون دينار، وتبلغ إيراداته السنوية نحو 14 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من عام 2024، على ان يتم الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2026.

من جانبه، قال علي الكليب، المدير العام لشركة بيوت المطلاع العقارية، إن مشروع «بيوت بلس» سيساهم في تعزيز مكانة مدينة المطلاع كمركز تجاري واقتصادي مهم في الكويت، ويلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد في شمال الكويت، حيث سيقدم المشروع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات، بدءا من الاكسسوارات المنزلية والأثاث والديكور، وصولا إلى مواد البناء والآلات والخدمات الهندسية.

كما سيوفر المشروع مساحات تخزينية واسعة ومخازن مبردة وخدمات لوجستية متكاملة، وسيعمل كمركز محوري يسهل عملية اختيار المنتجات ومقارنتها وتجميع المشتريات، مما يبسط عملية البناء.وأضاف: سبق ان تلقينا طلبات تأجير من شركات ومجموعات أعمال كبيرة بمنطقة الخليج، ممن يرغبون في تحديد احتياجاتهم التشغيلية لوضعها في عين الاعتبار عند عمل اللمسات النهائية على التصميم فيما يعرف بنظام built to suit.«بيوت بلس» في سطور٭ سيضم المشروع أكثر من 100 معرض ومكتب وصالة عرض.٭ سيوفر نحو 300 وحدة سكنية للعمال.٭ سيوفر عددا كبيرا من مواقف سيارات.٭ سيوفر مساحات تخزينية تبلغ أكثر من 30 ألف متر مربع.٭ سيوفر خدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك خدمات النقل والتخزين والتوزيع.